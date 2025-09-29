Derichebourg devrait profiter des tarifs douaniers sur l'acier chinois imposés par l'UE
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:25
Cette mesure permettrait de limiter les importations d'acier et de protéger les producteurs nationaux.
'Pour rappel, la Chine représente à elle seule 54% de la production mondiale d'acier. Lorsque la demande intérieure faiblit, comme c'est actuellement le cas en raison du ralentissement prolongé du secteur immobilier, elle exporte son excédent de production, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix' explique ce matin Invest Securities.
' Derichebourg qui vend des métaux recyclés et réalise plus de la moitié de son EBITDA consolidé grâce à la revente de ferraille, est directement impacté. En effet, le prix de la ferraille est déterminé de façon à aligner le coût de l'acier recyclé sur celui de l'acier primaire' rajoute le bureau d'analyse. .
Derichebourg bénéficieraient ainsi de l'entrée en vigueur de ces tarifs.
Valeurs associées
|5,2800 EUR
|Euronext Paris
|+0,09%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Législatives en Moldavie : la France et l'Europe saluent la victoire des pro-européens malgré les "ingérences" russes
La Moldavie est officiellement candidate à rejoindre l'UE, mais les négociations, qui se déroulent en parallèle avec celles de l'Ukraine, sont bloquées en raison d'un veto de la Hongrie. Emmanuel Macron s'est félicité lundi 29 septembre de la victoire des pro-européens ... Lire la suite
-
L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite
-
Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer