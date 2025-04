Derichebourg: crée une coentreprise avec LG Energy Solution information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 20:51









(CercleFinance.com) - Derichebourg et LG Energy Solution, l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries pour véhicules électriques, ont annoncé la création d'une coentreprise stratégique dédiée au recyclage des batteries de véhicules électriques.



Située à Bruyère-sur Oise (95), cette nouvelle entité industrielle aura une capacité de recyclage de plus de 20 000 tonnes par an et sera équipée des technologies prometteuses les plus avancées dans le domaine, assure Derichebourg.



L'une de ses missions sera de recycler les chutes de production

de l'usine de LG Energy Solution en Pologne.



La réussite de ce projet reposera sur le réseau d'installations de collecte et l'expertise du groupe Derichebourg en matière de recyclage des métaux, combinés à la connaissance de la chaîne de valeur complète des batteries électriques de LG Energy Solution.



Les travaux et la construction de l'installation débuteront en 2026, une fois les autorisations réglementaires et administratives obtenues, pour une mise en service prévue en 2027.





