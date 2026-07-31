Derichebourg boucle l'acquisition de Scholz

Dans le prolongement de la signature du contrat annoncée le 5 mai, Derichebourg annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe Scholz Recycling, les conditions suspensives usuelles ayant été levées, permettant la réalisation du closing de l'opération à l'issue du délai contractuellement prévu.

Le groupe français de services à l'environnement explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie de croissance à l'international visant à consolider son positionnement de leader mondial du recyclage des déchets métalliques.

Avec un chiffre d'affaires de 1,6 MdEUR en 2025, Scholz dispose d'un ancrage industriel historique en Allemagne, ainsi qu'en République tchèque, en Pologne, en Slovénie et, au travers de joint ventures, en Allemagne, en Autriche et en Roumanie.

Il a commercialisé plus de 3 millions de tonnes de métaux ferreux recyclés, de métaux non ferreux, ainsi que de papiers, cartons et plastiques en 2025. Scholz emploie plus de 3 500 collaborateurs et exploite plus de 180 sites, joint ventures comprises.

La valeur d'entreprise (480 MEUR) correspond à un multiple d'EBITDA de 6,5 fois, calculé sur la base de l'EBITDA moyen des trois dernières années, incluant les synergies escomptées, tout en prenant en compte la valeur importante des joint ventures, consolidées par mise en équivalence.

Derichebourg souligne que cette opération préserve la solidité de son bilan, avec un ratio de levier post-acquisition de 3 fois l'EBITDA sur la base des comptes au 31 mars 2026. Elle devrait également être relutive sur son BNPA à moyen terme, grâce au développement de Scholz et aux synergies identifiées.