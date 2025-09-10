 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 802,94
+0,69%
DERICHEBOURG : Baissier mais survendu
10/09/2025 à 08:40

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 5.84 EUR. Le premier support est à 4.6 EUR, puis à 4.19 EUR et la résistance est à 5.84 EUR, puis à 6.25 EUR.


Dernier cours : 5.14
Support : 4.6 / 4.19
Resistance : 5.84 / 6.25
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : neutre

Valeurs associées

DERICHEBOURG
5,1100 EUR Euronext Paris -0,58%
