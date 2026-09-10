Derichebourg annonce le succès de son offre d’obligations vertes senior

Derichebourg S.A. (« Derichebourg ») annonce ce jour le succès de son offre (l’« Offre ») d’un montant principal total de 800 000 000 d’euros d’obligations vertes senior, composée d’obligations senior d’un montant en principal total de 475 millions d’euros à échéance 2031 (les « Obligations 2031 ») et d’obligations d’un montant en principal total de 325 millions d’euros à échéance 2033 (les « Obligations 2033 », et ensemble avec les Obligations 2031, les « Obligations »).

Les Obligations 2031 porteront intérêts à un taux annuel de 5,375 % et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Les Obligations 2033 porteront intérêts à un taux annuel de 5,875 % et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s’agira de l’émission inaugurale d’obligations vertes de Derichebourg réalisée dans le cadre de son nouveau green financing framework daté de juin 2026. Les Obligations ont été largement sursouscrites.