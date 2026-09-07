Derichebourg annonce le lancement d’une offre d’obligations vertes senior

Paris, France — le 7 septembre 2026







Derichebourg S.A. (« Derichebourg ») annonce ce jour le lancement d’une offre (l’« Offre ») d’un montant principal total de 800 000 000 d’euros d’obligations vertes senior (composée d’obligations senior à échéance en 2031 et d’obligations senior à échéance en 2033) (les « Obligations »).



Il est prévu que le produit brut de l’Offre soit utilisé, si celle-ci est réalisée, (a) pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l’acquisition précédemment annoncée par Derichebourg Environnement de 100 % du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80 % du capital social de Scholz Recycling GmbH (l’« Acquisition »); (b) pour rembourser par anticipation la totalité des obligations senior 2,250 % de 300,0 millions d’euros de Derichebourg arrivant à échéance en 2028 ; (c) pour rembourser le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020 ; (d) pour payer certains coûts, frais et dépenses liés au refinancement décrit ci‑dessus (y compris les intérêts courus et non payés sur la dette à refinancer) ainsi que certains coûts, frais et dépenses liés à l’Acquisition ; et (e) à des fins générales de l’entreprise.