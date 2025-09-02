Derichebourg abaisse son objectif d'Ebitda pour 2025 en raison du contexte économique

(Actualisé avec détails, contexte)

Derichebourg DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du contexte économique, impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais un chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant.

Lors de ses résultats semestriels, l'opérateur français de services aux entreprises et collectivités avait conditionné l’atteinte de son objectif d’Ebitda courant de 350 millions d’euros à "l’hypothèse d’un retour rapide des prix et des volumes des matières commercialisées par le groupe au niveau du premier semestre notamment grâce à un accord commercial imminent avec les Etats-Unis".

Estimant que

l'accord conclu

entre les Etats-Unis et l'Union européenne aurait suscité un rattrapage économique, le groupe explique mardi dans un communiqué que celui-ci n’est intervenu que fin juillet, tard dans le second semestre, et que les droits de douane demeurent élevés, et particulièrement "très élevés" pour l’acier, l’aluminium et le cuivre.

"Le regain d’activité économique attendu n’a donc pas eu lieu", peut-on lire dans le communiqué.

Derichebourg déplore également l'absence de mesures concrètes de la Commission européenne et cite un affaiblissement du dollar par rapport à l’euro.

Le groupe dit maintenir ses investissements de développement dans des lignes de tri différenciantes tout en étalant ses investissements de maintenance.

Il annonce également sa décision d’annuler 219.633 actions auto-détenues, soit 0,14% du capital, et de lancer un nouveau programme de rachat d’actions portant au maximum sur 1% du capital de la société.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)