Policier agressé à Tourcoing: deux jeunes sortis de détention provisoire, Darmanin et Retailleau indignés
information fournie par AFP 18/09/2025 à 20:27

Un véhicule de police patrouille à la station de métro Pont de Neuville, à Tourcoing, près de l'endroit où un policier a été agressé alors qu'il tentait d'arrêter les auteurs d'un vol, le 12 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Francois LO PRESTI )

Deux adolescents placés en détention provisoire après l'agression la semaine dernière d'un policier à Tourcoing (Nord) ont été libérés mercredi, a appris jeudi l'AFP, une décision critiquée par les ministres démissionnaires Gérald Darmanin et Bruno Retailleau et des syndicats policiers.

Sur les cinq jeunes de 15 à 19 ans mis en examen après cette agression filmée, diffusée et très relayée sur les réseaux sociaux, deux avaient été incarcérés provisoirement, deux autres placés sous contrôle judiciaire et le dernier a fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire.

Mercredi, le juge des libertés et de la détention a décidé de libérer ceux en détention provisoire, un mineur et un majeur de 19 ans, et de les placer eux aussi sous contrôle judiciaire "strict", a déclaré à l'AFP le parquet de Lille, confirmant une information de BFMTV.

Le parquet a précisé qu'il comptait faire appel de la décision de remettre en liberté le majeur.

"La remise en liberté si rapide de voyous à Tourcoing, mineurs ou majeurs, qui s'en prennent à des forces de l'ordre, n'est plus possible", a réagi jeudi sur X le ministre sortant de la Justice Gérald Darmanin.

Il en a profité pour rappeler son projet de loi de peines minimales et immédiates de prison ferme "pour tous ceux qui s'en prennent aux policiers, gendarmes, douaniers, policiers municipaux, pompiers, soignants, agents pénitentiaires, élus locaux, greffiers ou magistrats".

"Si l'on veut stopper ces lynchages, ces agressions qui se multiplient vis-à-vis de nos forces de l'ordre, il faut que la justice soit la plus ferme possible", a aussi convenu jeudi le ministre sortant de l'Intérieur Bruno Retailleau devant la presse.

Le syndicat de police Alliance a qualifié dans un communiqué ces remises en liberté d'"abandon scandaleux" de la part de la justice, une "honte absolue pour ceux qui protègent". Alliance et d'autres syndicats policiers ont appellé à un rassemblement vendredi devant le commissariat de Tourcoing, en soutien à leur collègue blessé après avoir reçu plusieurs coups de poing au visage.

