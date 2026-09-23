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Derek Flowers, directeur des risques chez Wells Fargo, prend sa retraite
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 22:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wells Fargo WFC.N a annoncé mercredi que son directeur des risques, Derek Flowers, prendrait sa retraite à la mi-janvier après près de trois décennies passées au sein de ce géant bancaire américain.

Flowers, qui a rejoint Wells Fargo en 1995, a occupé divers postes au sein de la quatrième plus grande banque américaine. Il est directeur des risques depuis 2022 et sera remplacé par le directeur des opérations, Scott Powell.

"Derek a joué un rôle essentiel dans le renforcement de notre cadre de gestion des risques et de contrôle, ainsi que dans la mise en place d’une solide culture du risque qui permet à Wells Fargo de poursuivre sa croissance", a déclaré le directeur général Charlie Scharf.

Wells Fargo prévoit de nommer le successeur de Powell dans un avenir proche.

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