Déréglementation sous Trump : les résultats se font encore attendre

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(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 0,3 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effondrent à l'échelle mondiale

* En Europe, ASMI, ASML et Siemens Energy sont touchés

* L'indice PPI américain sera publié prochainement

* Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1 %

15 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

DÉRÉGLEMENTATION DE TRUMP: LES RÉSULTATS SE FONT ENCORE ATTENDRE

La campagne de déréglementation du président Donald Trump a généré des chiffres impressionnants, mais les bénéfices pour les entreprises américaines ne se sont pas encore clairement manifestés.

Aniket Shah, stratège chez Jefferies, indique que l’administration a réduit d’environ 1 600 milliards de dollars les coûts liés à la réglementation, en abrogeant les règles de l’ère Biden qui avaient entraîné une hausse de 1 900 milliards de dollars.

Jusqu’à présent, toutefois, les coûts de mise en conformité n’ont pas baissé de manière significative. Les frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage du chiffre d’affaires, que Jefferies utilise comme indicateur de la charge réglementaire, sont restés globalement inchangés, voire ont augmenté, dans la plupart des secteurs au cours du troisième trimestre.

La situation est similaire dans le secteur bancaire. Malgré les réformes apportées au ratio de levier supplémentaire renforcé (eSLR), cinq des huit banques américaines d’importance systémique mondiale (G-SIB) ont augmenté leurs ratios de fonds propres, au lieu de libérer des capitaux. Mais Jefferies estime que le véritable test aura lieu plus tard, lorsque les régulateurs finaliseront les règles encore en suspens concernant la phase finale de Bâle III et la surtaxe applicable aux G-SIB.

L’avantage le plus tangible à ce jour concerne les opérations de fusion-acquisition. Les autorités de la concurrence ont rétabli la clôture anticipée des procédures d’examen des fusions en février 2025, et 265 opérations ont bénéficié d’une autorisation accélérée en 2025. La taille des opérations a également augmenté.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs?

M. Shah estime que l’impact sur les fondamentaux a été limité, mais note que l’accélération des autorisations de fusions-acquisitions « est légèrement positive pour les actions, en particulier pour les valeurs des banques d’investissement ».

Il estime également que les secteurs de la finance et des services publics sont ceux qui devraient le plus bénéficier des projets en cours à la SEC et à l’EPA, « même si ces gains dépendent de la finalisation des propositions, pour l’essentiel telles qu’elles ont été rédigées ».

(Danilo Masoni)

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