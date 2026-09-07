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Dépôt d’une actualisation du document d’enregistrement universel
information fournie par Boursorama CP 07/09/2026 à 09:00
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Paris, le 7 septembre 2026 - Derichebourg SA (Code ISIN : FR000053381, Mnémo : DBG) (« Derichebourg ») a déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un amendement à son document d’enregistrement universel qui comprend, entre autres, des informations relatives à l’acquisition de 100 % du capital du groupe Scholz Recycling (avec ses filiales, « Scholz ») par sa filiale Derichebourg Environnement. Le présent communiqué reprend les traits saillants de cet amendement qui est disponible sur le site Internet de Derichebourg www.derichebourg.com.

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