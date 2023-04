Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Départ du responsable des obligations municipales de Nuveen information fournie par Newsmanagers • 20/04/2023 à 12:00

(NEWSManagers.com) - John Miller, le responsable des obligations municipales de Nuveen, part à la retraite, après près de 30 ans au sein de la société de gestion américaine. Il sera remplacé par Daniel Close, un gérant de portefeuilles qui travaille depuis longtemps au sein de la société. John Miller, qui a rejoint Nuveen en 1996 et dirige l'équipe d’investissement Municipals depuis 2007, a joué un rôle central dans la mise en place et le renforcement de l’approche globale de la société en matière d’investissement municipal, commente un communiqué. Dans le cadre d’un plan de transition, il continuera à servir en tant que gérant de portefeuille jusqu'à sa retraite le 1er juin 2023.Daniel Close dirigera l’ensemble de l’équipe d’investissement de finance municipale, soit plus de 80 professionnels de l’investissement. Cette activité représente 188 milliards de dollars sur les 1.100 milliards de dollars d’encours sous gestion de Nuveen.