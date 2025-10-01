 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Départ du président du comité d'audit d'Euroapi fin décembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 12:00

Euroapi indique qu'à la suite de sa nomination en tant que directeur financier de Recipharm à compter de ce 1er octobre, Rodolfo J Savitzky quittera ses fonctions d'administrateur indépendant et de président du comité d'audit d'Euroapi, à compter du 31 décembre prochain.

Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques précise que la recherche d'un nouvel administrateur indépendant a débuté, et que le successeur le Rodolfo J Savitzky devrait être nommé avant la fin de l'année.

Valeurs associées

EUROAPI
3,1860 EUR Euronext Paris +3,17%
