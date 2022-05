Départ du président de Northern Trust AM

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Northern Trust Asset Management a annoncé ce mardi le prochain départ de son président Shundrawn Thomas. L'intéressé, qui travaillait pour Northern Trust AM depuis 2008, va quitter la société le 1er juin 2022 pour poursuivre un projet entrepreneurial. Shundrawn Thomas va co-fonder une société qui fournira des solutions de capital (dette et actions) à des compagnies américaines non cotées. La firme n'a pas encore annoncé son successeur.