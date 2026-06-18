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Départ du directeur financier de Pfizer, la française Cecile Guegan prend l'intérim
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 14:52

Pfizer a annoncé jeudi le prochain départ de son directeur financier, Dave Denton, qui sera remplacé à titre intérimaire par Cecile Guegan, une cadre française disposant de plus de 20 ans d'expérience.

Dans un communiqué, le géant pharmaceutique américain précise les raisons du départ de Dave Denton, expliquant que celui-ci a accepté une proposition de poste au sein du secteur des produits de consommation courante.

C'est Cecile Guegan, diplômée de l'Ecole de commerce à Brest, qui a été choisie pour lui succéder en tant que directrice financière par intérim. Actuellement responsable de l'activité mondiale de biopharmacie, celle-ci a notamment chapeauté l'intégration de Seagen en 2024.

Le laboratoire indique toutefois avoir lancé un processus de sélection, aussi bien en interne qu'en externe, afin de trouver un successeur permanent à son directeur financier.

A Wall Street, l'action cédait 1,7% jeudi matin en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.

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