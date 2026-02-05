Départ du directeur de la division consommateurs de Verizon, alors que l'entreprise s'efforce de se redresser

(Ajout de détails sur l'annonce et le contexte dans les paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

Verizon VZ.N a annoncé jeudi que Sowmyanarayan Sampath, chef de sa division consommateurs, quittait ses fonctions, alors que l'opérateur de téléphonie mobile américain entreprend un effort de redressement sous l'égide de son nouveau directeur général Dan Schulman.

M. Sampath dirigeait la division consommateurs depuis mars 2023 et restera en poste jusqu'au 31 mars. Verizon a déclaré dans un communiqué que son directeur de la transformation, Alfonso Villanueva, assurera l'intérim à la tête de Verizon Consumer Group.

En novembre, Verizon a annoncé la suppression de 13 000 emplois et la transformation de 179 magasins de détail appartenant à l'entreprise en magasins franchisés. M. Villanueva a rejoint Verizon en novembre après avoir travaillé avec M. Schulman chez PayPal PYPL.O .

"Nous nous trouvons à un point d'inflexion critique, en améliorant l'expérience de nos clients et en renforçant l'intensité de notre exécution", a déclaré M. Schulman, qui a pris la direction de l'entreprise en octobre. "Au fur et à mesure de notre évolution et de notre croissance, des changements interviendront dans notre structure et notre direction."

Le mois dernier, Verizon a subi une panne de 10 heures qui a perturbé les appels, les textos et l'utilisation d'Internet pour des millions de clients, ce qui a incité la Commission fédérale des communications à enquêter et Verizon à offrir des crédits de 20 dollars.