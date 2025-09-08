Départ de la directrice financière de Dell, Yvonne McGill, et réaffirmation des prévisions du fabricant de PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3, détails aux paragraphes 4-5)

Dell Technologies DELL.N a annoncé lundi que sa directrice financière, Yvonne McGill, démissionnerait le 9 septembre, après environ trois décennies passées au sein de l'entreprise.

David Kennedy, qui travaille pour le fabricant de PC depuis 27 ans, assurera l'intérim. Il est actuellement vice-président senior de Global Business Operations, Finance.

Mme McGill exercera ses fonctions de conseillère jusqu'au 31 octobre, a indiqué la société. Ses actions ont baissé de 1,8 % après la clôture de la bourse.

"La décision de Mme McGill de démissionner de son poste n'est pas le résultat d'un quelconque désaccord avec la société sur une question liée à ses états financiers, au contrôle interne des rapports financiers, aux opérations, aux politiques ou aux pratiques", a déclaré M. Dell.

L'entreprise a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'ensemble de l'année, publiées le mois dernier.