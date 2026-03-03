Départ de Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Intel INTC.O a annoncé mardi que le président du conseil d'administration, Frank Yeary, prévoyait de se retirer après la réunion annuelle de la société en mai et qu'il serait remplacé par Craig Barratt.

Le départ de M. Yeary constitue un bouleversement majeur pour le conseil d'administration du fabricant de puces américain en difficulté, environ un an après que le directeur général Lip-Bu Tan a pris la tête de l'entreprise. M. Yeary siégeait au conseil d'administration depuis 2009 et a présidé à quatre changements de directeur général au cours de son mandat.

Barratt a rejoint le conseil d'administration d'Intel en 2025 et a travaillé chez Qualcomm QCOM.O et chez Alphabet

GOOGL.O Google.