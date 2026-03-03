 Aller au contenu principal
Départ de Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Intel INTC.O a annoncé mardi que le président du conseil d'administration, Frank Yeary, prévoyait de se retirer après la réunion annuelle de la société en mai et qu'il serait remplacé par Craig Barratt.

Le départ de M. Yeary constitue un bouleversement majeur pour le conseil d'administration du fabricant de puces américain en difficulté, environ un an après que le directeur général Lip-Bu Tan a pris la tête de l'entreprise. M. Yeary siégeait au conseil d'administration depuis 2009 et a présidé à quatre changements de directeur général au cours de son mandat.

Barratt a rejoint le conseil d'administration d'Intel en 2025 et a travaillé chez Qualcomm QCOM.O et chez Alphabet

GOOGL.O Google.

Valeurs associées

ALPHABET-A
303,5800 USD NASDAQ -0,96%
INTEL
43,1000 USD NASDAQ -5,27%
QUALCOMM
138,1300 USD NASDAQ -2,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

