Départ d'une administratrice indépendante de Spie
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 08:17
Trudy Schoolenberg a rejoint le conseil d'administration de Spie en novembre 2021 et sa cooptation a été ratifiée lors de l'AG du 11 mai 2022. Durant son mandat, elle a activement participé aux travaux du conseil et a siégé au comité RSE et gouvernance.
Après son départ, le conseil sera composé de 11 membres. À compter du 1er janvier 2026, la proportion de femmes sera de 56%, incluant désormais l'administrateur représentants les salariés actionnaires et la proportion d'indépendants, de 64%.
Valeurs associées
|46,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,09%
