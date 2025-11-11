Départ d'un responsable d'Ericsson en janvier
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 09:25
'Moti Gyamlani a joué un rôle important dans la simplification et la rationalisation de nos processus et a mis en place des fonctions de classe mondiale, notamment dans les services partagés et l'approvisionnement', met en avant son CEO Börje Ekholm.
Moti Gyamlani travaille pour l'équipementier de réseaux suédois depuis 2019 et fait partie de sa direction depuis 2022. Un plan de transition est en cours, impliquant une simplification de la structure du groupe et un rapprochement des fonctions avec l'activité.
