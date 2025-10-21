Départ d'un membre du directoire de Roche Bobois
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:15
Le directoire du distributeur de meubles se compose désormais de son président Guillaume Demulier (CEO) et des membres Eric Amourdedieu (directeur général), Martin Gleize (directeur international) et Stéphanie Berson (directrice financière groupe).
