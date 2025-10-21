 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,41
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Départ d'un membre du directoire de Roche Bobois
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:15

Roche Bobois annonce la réorganisation de son directoire qui passe ainsi de 5 à 4 membres, à la suite de la démission d'Antonin Roche qui 'souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets entrepreneuriaux'.

Le directoire du distributeur de meubles se compose désormais de son président Guillaume Demulier (CEO) et des membres Eric Amourdedieu (directeur général), Martin Gleize (directeur international) et Stéphanie Berson (directrice financière groupe).

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
36,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank