Départ d'un cadre supérieur d'Amazon ; hausse de 0,2 % des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** L'action d'Amazon.com AMZN.O était en hausse de 0,2 % vendredi après l'annonce du départ en fin d'année du vice-président Rob Williams, membre du groupe interne de direction connu sous le nom de "S-team", a rapporté Reuters

** Williams a dirigé les logiciels et les services pour les appareils; son départ est considéré comme rare pour la S-team, un groupe prestigieux qui conseille le directeur général Andy Jassy

** La société a confirmé que Williams resterait en tant que conseiller jusqu'à la fin de 2025

** AMZN consolide l'équipe "Alexa Smart Vehicle" au sein du groupe Alexa élargi, à compter de jeudi

** L'action AMZN est en hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui a progressé de 19 %

** Les actions se négocient récemment à 30 fois les bénéfices attendus, bien en dessous du ratio C/B moyen sur 5 ans de 51