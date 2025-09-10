Départ d'Eunice Kim, directrice des produits de Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Netflix NFLX.O a annoncé mercredi qu'Eunice Kim, sa directrice des produits depuis 2023, allait quitter l'entreprise.

La directrice de la technologie, Elizabeth Stone, assurera l'intérim.

Kim, qui a rejoint Netflix en 2021 pour diriger son équipe d'innovation des produits de consommation, a dirigé une refonte de l'interface de la télévision connectée du géant du streaming dévoilée en mai pour améliorer la simplicité et l'expérience utilisateur.

"Au cours des cinq dernières années, nous avons fait passer l'entreprise de 200 millions à plus de 300 millions de membres en lançant et en développant avec succès de nombreuses initiatives de croissance majeures, y compris le plan de publicité", a déclaré Kim, revenant sur son mandat chez Netflix.

Avant de rejoindre Netflix, Kim a occupé des postes de direction de produits chez Google Play et YouTube GOOGL.O .

En juillet, Netflix a dépassé les objectifs de Wall Street en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels, bien que les investisseurs aient été déçus par le fait que ces prévisions s'expliquent davantage par la faiblesse du dollar que par la forte demande pour le contenu de la plateforme de diffusion en continu.

La plateforme de streaming a mis en place un service financé par la publicité afin d'attirer les téléspectateurs sensibles au prix, bien qu'elle ait déclaré que la publicité ne serait pas le principal moteur de la croissance du chiffre d'affaires cette année.

La société a également introduit des événements en direct, notamment le catch de la WWE, afin d'attirer les annonceurs et d'élargir sa base d'audience.