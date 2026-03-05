Départ à la retraite de Vitalone, directeur financier de McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
McKesson MCK.N a annoncé jeudi que le directeur financier Britt Vitalone prendrait sa retraite et que Kenny Cheung, cadre de Sysco SYY.N , assumerait cette fonction à compter du 29 mai.
