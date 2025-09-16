Départ à la retraite de la directrice générale de HighPeak Energy, hausse des actions

16 septembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière HighPeak Energy HPK.O augmentent de 2 % à 7,2 $

** La société annonce que l'actuelle directrice générale et présidente du conseil d'administration, Jack Hightower, prendra sa retraite

** HPK nomme Michael Hollis, président sortant de la société, au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat

** M. Hollis est président de HPK depuis 2020

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 52 % depuis le début de l'année