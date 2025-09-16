 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Départ à la retraite de la directrice générale de HighPeak Energy, hausse des actions
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière HighPeak Energy HPK.O augmentent de 2 % à 7,2 $

** La société annonce que l'actuelle directrice générale et présidente du conseil d'administration, Jack Hightower, prendra sa retraite

** HPK nomme Michael Hollis, président sortant de la société, au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat

** M. Hollis est président de HPK depuis 2020

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 52 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HIGHPEAK ENERGY
7,3368 USD NASDAQ +3,92%
Pétrole Brent
68,33 USD Ice Europ +1,27%
Pétrole WTI
64,37 USD Ice Europ +1,77%
