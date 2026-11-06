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Dentsply Sirona recule après avoir manqué ses prévisions trimestrielles et revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fabricant de produits dentaires Dentsply Sirona XRAY.O recule de 15% à 8,58 dollars en début de séance

** La société a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 836 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 862 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société a annoncé un bénéfice ajusté de 29 cents par action au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 31 cents

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,20 et 1,30 dollar par action (hors avantage ponctuel de 17 cents lié à un remboursement de droits de douane), contre une fourchette initiale de 1,40 à 1,50 dollar par action

** Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 24% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DENTSPLY SIRONA
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