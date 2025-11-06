Dentsply Sirona chute après avoir manqué les estimations de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de produits dentaires Dentsply Sirona XRAY.O chutent de 14,9% à 10,69 dollars en pré-commercialisation

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 37 cents pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 45 cents par les analystes - LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 904 millions de dollars est supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 896,7 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 34% depuis le début de l'année