 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dennis K. Cinelli nommé CFO de Paramount
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:00

Paramount Skydance Corporation annonce l'arrivée de Dennis K. Cinelli dans son équipe de direction en tant que directeur financier (CFO), à compter de ce 15 janvier, et donc la démission de son siège au conseil d'administration.

Dans ces nouvelles fonctions, Dennis Cinelli supervisera les fonctions financières mondiales de Paramount, incluant la comptabilité, la fiscalité et les relations avec les investisseurs. Il était plus récemment CFO de Scale AI.

En tant que CFO, il succédera à Andrew C. Warren, qui occupait le poste de vice-président exécutif et CFO par intérim depuis juin 2025. Il continuera à conseiller la direction de l'entreprise en tant que conseiller stratégique.

Paramount annonce aussi l'arrivée d'Andrew Campion, actuellement président et CEO d'Unrivaled Sports, en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de la société, à compter du 13 janvier dernier.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,0800 USD NASDAQ -0,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Ecrans affichant le logo de Grok, un chatbot d'IA générative développé par la société américaine xAI, et son fondateur, Elon Musk, le 13 janvier 2025 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    X dit bloquer le "déshabillage" des "personnes réelles" avec Grok, mais reste surveillé
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:01 

    Le réseau social X d'Elon Musk a annoncé mercredi avoir déployé des mesures pour "empêcher" son outil d'intelligence artificielle (IA) Grok de "déshabiller" des "personnes réelles", mais doit encore convaincre les autorités de plusieurs pays l'ayant placé sous ... Lire la suite

  • Un employé du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 13 janvier 2026 à Epalinges, en Suisse, où sont produits des échantillons de peau pour les grands brûlés de l'incendie de Crans-Montana ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    En Suisse, une nouvelle peau fabriquée pour les grands brûlés de Crans-Montana
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:00 

    Après l'incendie de Crans-Montana, la fabrique de peau du centre de production cellulaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la seule en Europe de cette taille, tourne à plein régime pour aider à sauver les grands brûlés. "Il y a de l'émotion" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank