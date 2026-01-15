Dennis K. Cinelli nommé CFO de Paramount
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:00
Dans ces nouvelles fonctions, Dennis Cinelli supervisera les fonctions financières mondiales de Paramount, incluant la comptabilité, la fiscalité et les relations avec les investisseurs. Il était plus récemment CFO de Scale AI.
En tant que CFO, il succédera à Andrew C. Warren, qui occupait le poste de vice-président exécutif et CFO par intérim depuis juin 2025. Il continuera à conseiller la direction de l'entreprise en tant que conseiller stratégique.
Paramount annonce aussi l'arrivée d'Andrew Campion, actuellement président et CEO d'Unrivaled Sports, en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de la société, à compter du 13 janvier dernier.
Valeurs associées
|12,0800 USD
|NASDAQ
|-0,49%
0 commentaire
