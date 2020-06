Denise Krisko, figure du monde des ETF, est décédée

(NEWSManagers.com) -

Denise Krisko, qui a évolué pendant plus de 20 ans dans l'industrie des ETF et de la gestion indicielle, est décédée le 10 juin, a annoncé vendredi la société Vident Investment Advisory (VIA) dont elle était présidente et co-fondatrice.

Avant de co-fonder VIA, elle avait travaillé au sein de plusieurs groupes dont Index Management Solutions, Mellon Capital Management, BNY Asset Management, Northern Trust et Deutsche Asset Management. Elle avait commencé sa carrière chez Vanguard.

Vince Birley, co-fondateur de Vident Financial, la maison mère de VIA, a été nommé président de VIA par intérim suite au décès de Denise Krisko.