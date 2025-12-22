Démission de Tory Bruno, directeur général de United Launch Alliance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la déclaration et du contexte de Bruno) par Joey Roulette

Tory Bruno a démissionné de son poste de directeur général de United Launch Alliance après avoir dirigé pendant près de 12 ans le fabricant de fusées appartenant à Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a annoncé la société lundi, ajoutant qu'un directeur général intérimaire prendrait la place de Bruno.

Bruno, un cadre de Lockheed de longue date qui a dirigé une série de programmes d'armement américains, est devenu directeur général d'ULA en 2014 alors que SpaceX d'Elon Musk commençait à remettre en question la mainmise de longue date de l'entreprise sur les programmes de lancement de fusées du gouvernement.

Il a quitté l'entreprise "pour une nouvelle opportunité", a déclaré ULA.

ULA est en concurrence directe avec SpaceX de Musk dans le domaine des lancements, et les deux entreprises mettent en orbite la majorité des satellites du gouvernement américain.