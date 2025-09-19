 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Démission d'un membre du conseil de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:25

La société biopharmaceutique DBV Technologies , spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires, annonce la démission de Daniel Soland de ses fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration, avec effet immédiat.

'Depuis qu'il nous a rejoint en 2015, l'expérience, la perspicacité et l'expertise de Daniel Soland ont été précieuses pour le conseil et son comité des rémunérations', commente le président du conseil Michel de Rosen.

Le conseil continuera de travailler avec ses 9 membres restants et évaluera avec son comité des nominations et de la gouvernance le calendrier et le processus appropriés pour la nomination provisoire d'un nouveau membre afin de pourvoir le poste vacant.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
1,626 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

