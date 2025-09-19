Démission d'un membre du conseil de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:25
'Depuis qu'il nous a rejoint en 2015, l'expérience, la perspicacité et l'expertise de Daniel Soland ont été précieuses pour le conseil et son comité des rémunérations', commente le président du conseil Michel de Rosen.
Le conseil continuera de travailler avec ses 9 membres restants et évaluera avec son comité des nominations et de la gouvernance le calendrier et le processus appropriés pour la nomination provisoire d'un nouveau membre afin de pourvoir le poste vacant.
