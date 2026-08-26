DEME bondit sur un résultat net record et des perspectives confiantes

DEME Group bondit de 8% à Bruxelles, entouré après la publication ce matin d'un résultat net record et largement supérieur aux attentes au 1er semestre, ainsi que d'un carnet de commandes "offrant une bonne visibilité sur l'activité future" et lui permettant donc d'afficher des perspectives confiantes.

Un résultat net record au 1er semestre

DEME Group publie un résultat net record, en hausse de 20% à 215 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, dépassant ainsi de 23% le consensus selon ING, tandis que son EBITDA est resté quasi stable à 466 MEUR (soit une marge de 21,6%), conformément aux attentes des analystes.

Attendu globalement stable, son chiffre d'affaires a progressé de 2% à 2,16 MdsEUR, un dépassement des attentes porté par une croissance de 6% du chiffre d'affaires de l'activité Offshore Energy, à 1,21 MdEUR, grâce à la poursuite de la bonne exécution de projets aux États-Unis, à Taïwan et en Europe.

Conforme aux attentes, le segment Dredging & Infra a enregistré une croissance de 2% à 967 MEUR, soutenue par un portefeuille diversifié d'activités de dragage d'entretien et d'investissement à l'échelle mondiale, ainsi que par d'importants projets d'infrastructure en Europe.

Des objectifs légèrement relevés pour 2026

Le groupe d'ingénierie spécialisé dans les infrastructures en milieu marin affiche un carnet de commandes de 7,13 MdsEUR, conforme au consensus, mais "offrant une bonne visibilité sur l'activité future", ce qui lui permet de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Ainsi, "en dépit des turbulences macroéconomiques mondiales et de l'incertitude persistante", sa direction prévoit désormais que le chiffre d'affaires de 2026 dépassera légèrement celui de 2025 et que la marge d'EBITDA restera conforme aux niveaux de 2025.

"DEME anticipait précédemment un chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA en ligne avec leurs niveaux de 2025", rappelle KBC Securities, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 240 EUR sur le titre.

"Concernant 2027, DEME prévoit de maintenir une forte rentabilité grâce à une sélection de projets rigoureuse et à l'excellence opérationnelle, avec un EBITDA globalement en ligne avec celui de 2025 malgré un chiffre d'affaires quelque peu plus faible", ajoute la banque belge.

ING moins positive que KBC sur le dossier

Si elle salue elle aussi une publication semestrielle solide et le léger relèvement des objectifs par le groupe, ING maintient une opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours à 12 mois de 182,25 EUR.

La banque néerlandaise justifie cette position par ses inquiétudes quant à un éventuel ralentissement du marché de l'éolien en mer, qui devrait, selon elle, se matérialiser dans les résultats du 2e semestre 2027 et de l'exercice 2028.

"Nous estimons que les perspectives pour 2026 présentent un risque limité, le carnet de commandes bien garni de DEME venant étayer ses prévisions. Toutefois, la division Offshore Energy devra rapidement remporter de nouveaux contrats pour maintenir, en 2027-2028, les niveaux record de chiffre d'affaires et de marge actuels", prévient ING.