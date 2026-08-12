Demant fait mieux que prévu et relève ses objectifs

Le spécialiste danois des solutions d'audition a dévoilé des résultats semestriels solides, portés par une accélération de la croissance organique au deuxième trimestre, l'intégration du réseau de distribution KIND et une exécution en avance sur le plan d'économies.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Demant a progressé de 15%, ou de 7% en organique, pour s'établir à 12,913 milliards de couronnes danoises. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance des revenus est de 18%.

Ce dynamisme a été porté par l'ensemble des divisions du groupe : 9% de croissance organique pour Hearing Aids, 6% pour Hearing Care, et 6% également pour Diagnostics.

De son côté, la marge brute s'est améliorée de 1,1 point pour s'établir à 77,1%. L'Ebit avant éléments exceptionnels ressort à 2,134 milliards de couronnes danoises, soit une progression de 19% à devises locales.

Demant a également indiqué que le plan de réduction des coûts engagé en février avançait plus rapidement que prévu. Sur le semestre 100 millions de couronnes danoises d'économies ont été réalisées, et l'objectif est désormais de 300 millions sur l'ensemble de l'année.

Au niveau des objectifs, la croissance organique est attendue entre 6 et 7%, contre 3 à 6% auparavant. Concernant l'Ebit avant éléments exceptionnels, il devrait être compris entre 4,4 et 4,8 milliards de couronnes, contre 4,1 à 4,5 milliards précédemment.