Delta reporte la mise en service de la liaison Atlanta-Riyad suite aux attentats perpétrés à l'aéroport de Riyad

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(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 à 7)

Delta Air Lines DAL.N a annoncé lundi qu'elle reporterait au mois de mars 2027 le lancement de sa liaison sans escale Atlanta-Riyad, en raison des tensions géopolitiques actuelles.

"Nous restons en contact étroit avec les autorités gouvernementales concernées et nos partenaires du secteur aérien, notamment Saudia et Riyadh Air, tout en suivant de près l’évolution de la situation", a déclaré la compagnie aérienne.

Cette décision fait suite à une série d’annulations de vols par plusieurs compagnies aériennes desservant l’Arabie saoudite et les pays voisins, après les attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l’aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l’Iran.

Delta avait annoncé la liaison Atlanta-Riyad l'année dernière, quelques mois après la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite.

Cette liaison aurait constitué la première liaison directe de Delta vers l’Arabie saoudite et aurait fait de la compagnie la seule compagnie aérienne américaine à proposer des vols sans escale vers le royaume. United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , les autres grandes compagnies aériennes américaines, desservent l’Arabie saoudite dans le cadre de partenariats en partage de code.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a également conseillé dimanche aux compagnies aériennes américaines de faire preuve de prudence lors de leurs vols à destination ou au-dessus de l’Arabie saoudite.

L’aéroport international King Khalid de Riyad restera fermé jusqu’à 21 h 00 GMT le 17 octobre, selon un avis aux missions aériennes publié lundi.