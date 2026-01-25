Delta propose des horaires réduits en raison des conditions météorologiques hivernales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air lines DAL.N a déclaré dimanche qu'elle réduisait son programme de vols en raison des conditions météorologiques hivernales qui continuent d'affecter plusieurs régions des États-Unis, tout en surveillant de près les conditions dans le nord-est et à son centre d'Atlanta.

En raison d'ajustements proactifs de l'horaire, Delta a déclaré que les vols programmés actuels se déroulent comme prévu.

La tempête hivernale perturbe le transport aérien aux États-Unis, incitant les compagnies aériennes à annuler des vols, à annoncer des retards et à émettre des dispenses de voyage alors que le verglas, la neige et les vents violents balaient les principaux hubs et aéroports régionaux du sud, de l'est et du centre des États-Unis.

Samedi, Delta a annulé d'autres vols pour Atlanta et le long de la côte Est des États-Unis, y compris dans ses centres de Boston et de New York, en raison de la tempête hivernale Fern.

Le National Weather Service a prévenu qu'un mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et provoquer des pannes d'électricité et des dégâts aux arbres dans le Sud-Est, et que des chutes de neige plus importantes sont attendues plus au nord à mesure que la tempête remontera le pays.