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Delta Plus : TP ICAP Midcap voit le verre à moitié Plus
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 13:03

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Delta Plus recule de près de 4%, à 22,70 EUR à la Bourse de Paris ce vendredi midi, au lendemain de la publication de ses ventes trimestrielles. Malgré les difficultés en Europe, TP ICAP Midcap maintient son conseil d'achat et attend une amélioration en fin d'année.

Delta Plus a réalisé un chiffre d'affaires de 97,1 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 0,4% sur un an. Mais à périmètre et taux de change constants, les ventes ont reculé de 4,4%. La publication reste proche des attentes de TP ICAP Midcap, qui prévoyait 98,1 millions d'euros.

L'Europe reste le point faible

Les ventes européennes on baissé de 7,1% à périmètre et taux de change constants. Le groupe souffre notamment du ralentissement de la construction en France. La situation s'améliore toutefois en Espagne et en Allemagne.

Les Amériques résistent mieux. "Les catalyseurs attendus hors Europe sont quant à eux confirmés avec une belle dynamique confirmée en Amérique latine et en Amérique du Nord, notamment au Canada où le groupe indique enregistrer une forte croissance", souligne TP ICAP Midcap dans sa note du 6 novembre.

Cette progression ne suffit cependant pas à compenser les difficultés rencontrées ailleurs, notamment en Chine, où un important distributeur a réduit ses stocks.

Une amélioration attendue en fin d'année

La comparaison sera normalement plus facile au quatrième trimestre : les ventes avaient baissé de 6,7% sur cette période en 2025. TP ICAP Midcap compte aussi sur les Amériques et sur une amélioration en Chine pour soutenir l'activité.

Le bureau réduit néanmoins sa prévision de chiffre d'affaires pour 2027 à 413,5 millions d'euros, contre 418,6 millions auparavant, en raison du manque de visibilité en Europe. Son objectif de cours reste inchangé. Il juge toujours l'action peu chère : "Nous réitérons notre recommandation Achat sur le titre au vu de sa faible valorisation laissant ressortir des multiples plus observés depuis plus de 10 ans."

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