Delta Plus - Résultats S1 / Retour sur les niveaux pré-covid - Achat - Obj. 96,9 € vs 94 €

Résultats S1 + Contact : Retour sur les niveaux pré-covid

- CA 1er semestre 213 M€ +4% (+9,1% pc & tcc) ;

- Marge opérationnelle courante 13,3% vs 12,1% au S1 2022 (ROC +14,4%) ;

- Marge nette 9,3% vs 7,4% (RN +30,3%) ;

- Gearing 78,3% vs 90,5% au 31/12/22 (67,3% hors locatifs vs 77,9%).

Avec une marge opérationnelle courante de 13,3%, Delta Plus affiche le niveau le plus élevé jamais constaté pour un 1er semestre hors « période covid » 2020-2021.

L'amélioration de 1,2 point par rapport au S1 2022 est lié à une baisse des charges variables de 17% pour représenter 6,9% du CA vs 8,6% au S1 2022 et une moyenne de 8% entre 2015 et 2022. Cela provient essentiellement d'un retour à la normale des coûts de transport. Les autres postes se tiennent : marge brute 51,2% vs 51,5%, charges fixes +3,3% à 11,8% du CA vs 11,9%, charges de personnel +6,1% à 19,5% du CA vs 19,1%.

Le résultat opérationnel bénéficie de la baisse des charges non courantes et progresse de +24,8% (marge de 13% vs 10,8%). L'an dernier le groupe avait supporté pour 1,6 M€ de charges d'acquisition ce qui explique l'essentiel de l'écart entre 2022 et 2023.

Enfin le résultat net progresse de +30,3% (marge 9,3% vs 7,4%), la hausse des frais financiers étant plus que compensée par un taux d'IS de 23% vs 26,2% au S1 2022. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, il était de 23%.

La hausse des résultats associée à une amélioration du BFR, du fait notamment de la baisse des stocks (96 jours de CA vs 105 au 31/12), permet de ramener le gearing à 78,3% vs 90,5% au 31/12.