Delta Plus - Résultats 2021 - Retour à la normale - Achat - Obj. 109,6 € - Pot. +22,5%

L'exercice 2021 marque ce que l'on pourrait appeler un retour à la normale tant au niveau du CA, dont la répartition reprend 10/90 entre produits covid et « normaux », qu'au niveau de la rentabilité qui recule d'un point par rapport à 2020 mais progresse de 0,3 point par rapport à 2019. 2021 est ainsi l'exercice qui affiche la meilleure rentabilité opérationnelle courante hors année « covid ».

En termes de séquence, la marge au S1 était de 13,7% vs 14,7% en 2020 et 13% en 2019. Au S2 elle était de 14,2% vs 15,3% et 14,3%.

Notons que le groupe constate, comme en 2020, pour 2 M€ de charges non courantes vs auparavant environ 0,5 M€, charges liées en grande partie aux frais d'acquisition et aux coûts de restructuration. Cela a donc une incidence sur la marge opérationnelle qui ressort à 13,2% vs 14,3% et 13,5% en 2019.

Au niveau du résultat net, la marge est de 9,5% vs 10% et 10,2%. Le taux d'IS en 2021 et 2021 est relativement proche (respectivement 23,6% et 22,4%) alors qu'en 2019 il était de 19,9%.