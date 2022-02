Delta Plus - L'EPI de l'inflation ? - Achat - Obj. 109,6 € vs 116,7 € - Pot. +21,3%

L'exercice 2021 a été marqué par 1/ le retour à une répartition normative des produits « covid » et des « autres produits » selon la répartition 10/90 vs 20/80 environ en 2020 et 2/ une très bonne intégration des 3 acquisitions réalisées fin 2020 – début 2021 dont l'apport a été supérieur à nos attentes (+47,2 M€ vs +44,5 M€ attendu).

Depuis la fin 2019 et malgré le contexte, Delta Plus a démontré sa capacité à consolider le secteur de manière relutive et cela à travers 7 opérations : Odco (France – CA 2018 9,8 M€) en octobre 2019, Boots Company (Italie – CA 2018 11 M€) et Netco Safety (France – CA 2018 6 M€) en janvier 2020, White Lake (Brésil – CA 2020e 4,5 M€) en septembre 2020, ERB (USA – CA 2021e 30 M$) en décembre 2020, Alsolu (France – CA 2020 13 M€) et Artex (Allemagne – CA 2020 5,3 M€) début 2021.