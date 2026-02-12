Delta Plus Group voit son activité se contracter au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:14
Malgré le retrait de l'activité en 2025, le spécialiste des équipements de protection individuelle et collective a confirmé sa capacité à préserver ses fondamentaux. Grâce à une bonne tenue de son taux de marge brute et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe, bien qu'impacté par ce retrait temporaire de chiffre d'affaires, anticipe un niveau de rentabilité opérationnelle solide pour 2025.
Pour 2026, Delta Plus Group table sur un retour à la croissance organique, porté par la normalisation progressive de ses marchés historiques et les bénéfices des transformations engagées. La société compte également sur une consolidation de ses positions de sa dynamique sur les zones à fort potentiel, notamment en Amérique du Sud et du Nord et au Moyen-Orient. Enfin, elle devrait également poursuivre activement sa stratégie de croissance externe, avec plusieurs dossiers d'acquisition en cours d'étude ou de finalisation au premier semestre.
Valeurs associées
|57,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,69%
A lire aussi
-
Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite
-
Le groupe TF1 a déclaré jeudi viser en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel en baisse et inférieur aux attentes. Le groupe déclare viser une croissance soutenue à deux chiffres ... Lire la suite
-
Maire de la ville d'Orange (Vaucluse) pendant 26 ans et contraint à la démission en 2021 à la suite d'ennuis judiciaires, Jacques Bompard revient sur le devant de la scène : désormais à nouveau éligible, cette figure de l'extrême-droite française espère à 82 ans ... Lire la suite
-
La grande distribution freine-t-elle l'accès à une alimentation saine en gagnant moins d'argent sur les produits d'appel mauvais pour la santé pour se rattraper sur les prix des produits frais ? L'association de défense des consommateurs Familles Rurales appelle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer