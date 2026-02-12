 Aller au contenu principal
Delta Plus Group voit son activité se contracter au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:14

Sur l'exercice 2025, Delta Plus Group a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,6%, à 389,6 millions d'euros. Au quatrième trimestre, ses revenus consolidés se sont élevés à 105,1 millions d'euros, en repli de 6,6%, après une hausse de 3,3% au troisième trimestre.

Malgré le retrait de l'activité en 2025, le spécialiste des équipements de protection individuelle et collective a confirmé sa capacité à préserver ses fondamentaux. Grâce à une bonne tenue de son taux de marge brute et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe, bien qu'impacté par ce retrait temporaire de chiffre d'affaires, anticipe un niveau de rentabilité opérationnelle solide pour 2025.

Pour 2026, Delta Plus Group table sur un retour à la croissance organique, porté par la normalisation progressive de ses marchés historiques et les bénéfices des transformations engagées. La société compte également sur une consolidation de ses positions de sa dynamique sur les zones à fort potentiel, notamment en Amérique du Sud et du Nord et au Moyen-Orient. Enfin, elle devrait également poursuivre activement sa stratégie de croissance externe, avec plusieurs dossiers d'acquisition en cours d'étude ou de finalisation au premier semestre.

