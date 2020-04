DELTA PLUS GROUP : Rentabilité record pour Delta Plus Group en 2019 - Hausse du résultat opérationnel courant de +12,8% (13,7% du CA) - Résultat net part du Groupe en croissance de +27,2% (26,7MEUR)

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a arrêté le 27 avril 2020 les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2019.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Les résultats de l'exercice 2019 confirment la dynamique de croissance rentable dans laquelle s'est inscrite le Groupe depuis plusieurs années.

Delta Plus Group réalise en 2019 une nouvelle année record en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et renforce sa structure financière.

Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +9,5% sur l'année 2019 (+4,8% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 263,3M€.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de façon significative par rapport à 2018 (+12,8%). Il dépasse pour la première fois la barre des 13,5% du chiffre d'affaires (13,7%).

Le résultat net part du Groupe, qui s'élève à 26,7M€, progresse dans des proportions plus importantes (+27,2% par rapport à 2018).

La structure bilancielle reste très solide : les capitaux propres se renforcent de façon significative, les ratios d'endettement s'améliorent légèrement et le besoin en fonds de roulement se maintient sur les niveaux normatifs.

Rappels sur le Chiffre d'affaires 2019

Un chiffre d'affaire de 263,3M€ en croissance de +9,5%

Une croissance dynamique à périmètre et taux de change constants : +4,8%

Des effets de périmètre positifs à hauteur de +12,2M€ (+5,1%), conséquence de la finalisation en fin d'année 2018 de deux opérations de croissance externe : Degil Safety et Ontario Glove au Canada (+5,8M€ d'effet périmètre en 2019) et Vertic Nederland aux Pays-Bas (+1,8M€) et de l'acquisition en milieu d'année 2019 de la société Odco en France (+4,6M€ d'effet périmètre pour 6 mois d'intégration en 2019)

Un effet de change peu significatif (-0,8M€ soit -0,4%) lié à l'évolution de l'Euro par rapport à certaines des devises de pays d'Amérique du Sud dans lesquels le Groupe est implanté

Résultat opérationnel courant et Résultat net en forte hausse

Un résultat opérationnel courant de 36,1M€, en augmentation de +12,8% en 2019 (13,7% du CA)

Un résultat net (part du Groupe) de 26,7M€, en hausse de +27,2% par rapport à 2018

en millions d'Euros

31.12.2019

31.12.2018

(1)

31.12.2018



Variation

% Chiffre d'affaires 263,3 240,5 240,5 +22,8 +9,5% Coût des achats consommés -126,1 -117,2 -117,2 -8,9 +7,6% Charges variables -19,8 -18,4 -18,4 -1,4 +7,6% Frais de personnel -46,0 -42,3 -42,3 -3,7 +8,8% Charges fixes -35,3 -30,2 -30,6 -4,7 +15,2% Résultat opérationnel courant 36,1 32,4 32,0 +4,1 +12,8% en % du chiffre d'affaires 13,7% 13,5% 13,3% Produits opérationnels non courants 0,4 0,2 0,2 +0,2 Charges opérationnelles non courantes -0,9 -0,7 -0,7 -0,2 Résultat opérationnel 35,6 31,9 31,5 +4,1 +13,0% Coût de l'endettement financier brut -2,2 -2,3 -1,9 -0,3 Autres éléments financiers 0,1 -1,7 -1,7 +1,8 Résultat avant impôt 33,5 27,9 27,9 +5,6 +19,9% Impôts sur le résultat -6,7 -6,6 -6,6 -0,1 Résultat net des activités poursuivies 26,8 21,3 21,3 +5,5 +25,9% Résultat net des activités destinées à la vente - 0,3 0,3 -0,3 Résultat net de l'ensemble consolidé 26,8 21,6 21,6 +5,2 +24,3% dont Part du Groupe 26,7 21,0 21,0 +5,7 +27,2% dont Part des Minoritaires 0,1 0,6 0,6 -0,5

(1) Comptes 2018 ajustés selon IFRS 16

Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires, à la bonne tenue de ses marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, Delta Plus Group affiche en 2019 une progression de près d'un demi-point de sa rentabilité opérationnelle.

Celle-ci atteint un niveau historique de 13,7% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2019.

Le coût du financement est resté stable par rapport à 2018, tandis que, contrairement à l'an dernier, les autres éléments financiers liés à l'évolution des devises ont été peu impactés.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 20% en 2019, contre 24% en 2018, a bénéficié (de façon non récurrente) des résultats bénéficiaires de filiales disposant de déficits fiscaux non activés.

Intégrant ces différents éléments, le résultat net part du Groupe ressort en augmentation de +27,2% au 31 décembre 2019, à 26,7M€ contre 21,0M€ pour l'exercice précédent.

Bilan consolidé : une structure financière renforcée

Des capitaux propres renforcés grâce à la très bonne performance du Groupe en 2019

Un BFR qui se maintient sur les niveaux normatifs

Un endettement contenu, qui permet d'envisager la poursuite des projets de développement

ACTIF

en millions d'€

31.12.2019

31.12.2018

(1) 31.12.2018

Variation

(2) Ecarts d'acquisition 97,9 91,5 91,5 +6,4 Immobilisations incorporelles 1,7 1,6 1,6 +0,1 Immobilisations corporelles 19,6 18,9 18,9 +0,7 Droits d'utilisation 24,7 27,6 - -2,9 Autres actifs financiers 5,6 2,0 2,0 +3,6 Actifs d'impôts différés 4,5 3,1 3,0 +1,4 Actif immobilisé 154,0 144,7 117,0 +9,3 Stocks 69,2 64,9 64,9 +4,3 Créances clients 54,4 48,1 48,1 +6,3 Autres créances 12,7 11,0 11,1 +1,7 Disponibilités 18,4 17,0 17,0 +1,4 Actifs destinés à la vente - 1,8 1,8 -1,8 Actif circulant 154,7 142,8 142,9 +11,9 Total Actif 308,7 287,5 259,9 +21,2



PASSIF

en millions d'€

31.12.2019

31.12.2018

(1)

31.12.2018



Variation

(2) Capital 3,7 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -5,9 -6,1 -6,1 +0,2 Réserves & résultat consolidés 152,5 129,8 130,2 +22,7 Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,7 0,7 -0,2 Capitaux propres 150,8 128,1 128,5 +22,7 Passifs financiers non courants 37,3 42,7 42,7 -5,4 Dettes locatives non courantes 20,2 22,8 - -2,6 Engagements donnés aux salariés 1,5 1,1 1,1 +0,4 Provisions non courantes 2,0 1,5 1,5 +0,5 Passifs non courants 61,0 68,1 45,3 -7,1 Dettes fournisseurs 21,8 26,6 26,6 -4,8 Dettes fiscales et sociales 13,5 12,1 12,1 +1,4 Autres dettes 9,8 9,1 9,1 +0,7 Passifs financiers courants 46,8 37,3 37,3 +9,5 Dettes locatives courantes 5,0 5,2 - -0,2 Passifs destinés à la vente - 1,0 1,0 -1,0 Passifs courants 96,9 91,3 86,1 +5,6 Total Passif 308,7 287,5 259,9 +21,2

(1) Comptes 2018 ajustés selon IFRS 16

(2) Variation entre les comptes 2019 et les comptes 2018 ajustés selon IFRS 16

Sur le plan bilanciel, l'augmentation de l'actif (+21,2M€) par rapport au bilan 2018 ajusté selon IFRS 16 traduit l'accélération de l'activité du Groupe en 2019 :

Acquisition d'Odco, impactant les écarts d'acquisition, dont l'augmentation s'élève à +6,4M€

Augmentation des stocks et des créances (+10,6M€ soit +9,4%) en ligne avec l'augmentation du chiffre d'affaires

Au passif, les capitaux propres se sont renforcés de façon significative (+22,7M€ à 150,8M€) sous l'effet d'un résultat net en forte augmentation.

Les dettes financières nettes (avant IFRS16) s'élèvent à 65,7M€. Elles sont en hausse de +2,7M€ par rapport au 31 décembre 2018.

En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de +4,5M€ sur l'année pour s'élever à 63,0M€ au 31 décembre 2019, conséquence de l'augmentation du recours aux lignes de crédit bancaires court-terme destinées à financer l'augmentation en valeur du BFR.

En dépit de cette légère augmentation de la dette bancaire nette, les ratios d'endettement demeurent à des niveaux historiquement bas pour le Groupe : le gearing (dette bancaire nette / capitaux propres) s'établit à 42% (contre 46% l'an dernier) tandis que le ratio de levier (dette bancaire nette / EBITDA) se maintient à 1,6 au 31 décembre 2019.

Perspectives

Limiter les effets de la crise liée l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité du Groupe

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période de crise

Réussir l'intégration des récentes acquisitions

Confirmer les ambitions de développement

L'augmentation des ventes en 2019 permet à Delta Plus Group d'atteindre l'objectif affiché d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, tant en Europe que dans les pays émergents.

Le Groupe, qui a accéléré son développement cette année grâce à une politique volontariste d'acquisitions - qui s'est traduite par la réalisation de cinq opérations sur les 18 derniers mois- capitalise sur sa présence historique dans de nombreux pays. Il a confirmé en 2019 et début 2020 sa volonté de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Cette croissance du chiffre d'affaires s'est traduite par de nouveaux records de rentabilité, et permet à Delta Plus Group de démarrer l'année 2020 avec une structure financière saine et l'ambition de poursuivre sa stratégie de développement.

L'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui a frappé la Chine, puis une grande partie de l'Europe au cours du premier trimestre a commencé à impacter les activités du Groupe depuis le mois de Février 2020 à plusieurs titres :

L'activité de notre principal site de production, basé en Chine, a été fortement perturbé de début Février à mi-Mars en raison des mesures de confinement mises en place dans le pays.

Les ventes de masques et de combinaisons jetables (qui représentent environ 5% du chiffre d'affaires du Groupe), et dans une moindre mesure celle de certains gants et lunettes de protection ont été très élevées dans la plupart de nos filiales tout au long du premier trimestre de l'année 2020. Ces ventes ont conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

Enfin, depuis le milieu du mois de Mars 2020, la demande a fortement ralenti dans plusieurs pays européens touchés par la pandémie : Italie, Espagne et France en particulier.

Ces différents évènements n'ont pas eu globalement d'impact significatif sur le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice, qui ressort en croissance organique positive par rapport à 2019.

Néanmoins, à ce jour, il est difficile de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats du Groupe pour l'ensemble de l'année 2020.

Il est vraisemblable à ce stade que le second trimestre soit négativement impacté, notamment en Europe et sur le continent Américain.

Delta Plus Group met actuellement en place toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l'impact négatif de cette crise sur la croissance et sur les développements futurs de ses activités.

Le Groupe annonce également la fin des pourparlers entamés au 4ème trimestre 2019 avec les actionnaires de la société Gamesystem. Le projet de prise de participation de Delta Plus Group au capital de cette société, évoqué en novembre 2019, est abandonné.

Dividende 2019 ajusté à la baisse en raison du contexte incertain

La croissance du résultat net de l'exercice 2019 étant proche de 25% par rapport à 2018, il avait été initialement envisagé de proposer à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 0,85 Euro par action, en augmentation de +21,4% par rapport au dividende versé l'an dernier (0,70 Euro).

Compte tenu du contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux récentes recommandations appelant à la prudence sur ce sujet, Delta Plus Group proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 0,70 Euro par action, identique à celui versé l'an dernier, et inférieur de 17,6% au dividende initialement envisagé (0,85 Euro).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Lundi 11 mai 2020 après bourse



A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier