DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group se renforce sur le segment des bottes de travail grâce à deux acquisitions en Italie et en France

Delta Plus Group se renforce sur le segment des bottes de travail grâce à deux acquisitions en Italie et en France

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Après l'acquisition en Octobre dernier de la société Odco, spécialisée dans les solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur, Delta Plus Group annonce ce jour l'acquisition de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie, et les activités de Netco Safety en France, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment de produits et d'en devenir un acteur de référence.

Boots Company

Fondées il y a plus de 20 ans en Italie, les sociétés Boots Company srl (et Italboot srl, détenue à 100% par Boots Company srl) sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de bottes de travail en PVC. Elles étaient détenues depuis 2017 par des actionnaires communs.

Les sociétés sont reconnues pour leurs marques Euromax, Eurofort et Italboot. Elles commercialisent leurs produits auprès de distributeurs présents principalement en Italie, en France, en Allemagne et en Europe de l'Est.

Le groupe Boots Company a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, un chiffre d'affaires cumulé de 11,0 millions d'Euros.

Disposant de trois sites de production, situés à Vicenza et en Sardaigne (Italie), le groupe Boots Company fabrique en interne l'intégralité des produits qu'il commercialise.

L'effectif total du groupe est de 50 personnes à fin 2018, et sa rentabilité opérationnelle était similaire à celle de Delta Plus Group en 2018.

Netco Safety

Netco Safety est un spécialiste dans la fabrication de bottes de travail en PVC, à destination d'une clientèle composée principalement de professionnels de l'industrie, du BTP et de l'agro-alimentaire.

La société dispose de son propre outil de production, situé en France, à proximité de Clermont-Ferrand, qui emploie une trentaine de personnes et qui lui permet de proposer une gamme complète de bottes fabriquées à partir de PVC de premier choix.

Par ailleurs, depuis 2018, la société distribue de façon exclusive en France les bottes en polyuréthane du fabricant belge Bekina Boots.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0M€ en 2018, en croissance annuelle de plus de 15% sur les trois dernières années (2015-2018). Sa rentabilité opérationnelle se situe sur des niveaux inférieurs à ceux de Delta Plus Group sur cette même période.

Delta Plus Group s'est porté acquéreur du fonds de commerce de cette activité auprès de la société Netco Safety, ainsi que des stocks de marchandises.

Création de Delta Plus Boots et partenariat avec Jacko Vrolijk

Ces deux acquisitions permettent à Delta Plus Group de renforcer significativement sa position sur le segment des bottes de travail en Europe.

L'ambition de Delta Plus Group est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes de Boots Company et de Netco Safety afin de confirmer les niveaux de croissance actuels sur ces marchés et accélérer le développement international de l'offre, en bénéficiant notamment de l'implantation forte de Delta Plus Group dans de nombreux pays.

Delta Plus Group a réalisé l'acquisition de l'acquisition de 100% des actions de Boots Company srl et de 100% du fonds de commerce de Netco Safety par le biais de la société Delta Plus Boots, nouvellement créée à l'occasion de ces deux opérations de croissance externe.

Par ailleurs, Delta Plus Group s'est associé sur ce projet de développement stratégique avec Monsieur Jacko Vrolijk, qui prend à cette occasion la direction des activités Bottes du Groupe.

Jacko Vrolijk a effectué une grande partie de sa carrière sur ce segment de produits, en tant que dirigeant d'acteurs majeurs de ce secteur. Il apporte au Groupe son expérience et son expertise dans ce secteur d'activité et va contribuer à l'accélération du développement de cette gamme de produits dans les années à venir.

Jacko Vrolijk, Président de Delta Plus Boots : "Delta Plus Group se développe sur un nouveau segment de marché avec les acquisitions de Boots Company et du fonds de commerce de Netco Safety. Je suis ravi que le Groupe investisse dans le renforcement de ses positions sur ce marché et dans le développement de ces sociétés. Delta Plus Group va apporter une grande valeur ajoutée à ce projet grâce à son réseau mondial ».

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé le 5 novembre 2019 un chiffre d'affaires de 186,8M€ pour les neuf premiers mois de l'année, en croissance de +9,2% par rapport à 2018.

Confiant à l'issue de ces neuf premiers mois, Delta Plus Group a confirmé son objectif d'enregistrer en 2019 une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur. Cette croissance organique s'élevait à +4,3% au 30 septembre 2019.

Le Groupe devrait également confirmer en 2019 le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint en 2018.

Delta Plus Group, qui s'est renforcé récemment grâce à de nouvelles acquisitions, capitalise aujourd'hui sur une présence historique dans de nombreux pays.

Le Groupe confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel.

Il envisage également de continuer à investir dans des métiers à forte valeur ajoutée, à l'image de l'acquisition de la société Odco, finalisée il y a quelques semaines, et de l'acquisition du groupe Boots Company et des activités de Netco Safety aujourd'hui.

La solidité de sa structure financière, réaffirmée comme un objectif majeur en 2019, doit permettre au Groupe de confirmer ce modèle de croissance rentable, démontré au cours des dernières années.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2019

Mardi 11 février 2020, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

