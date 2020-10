DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group complète sa participation au capital de la société Vertic Nederland BV aux Pays-Bas

Delta Plus Group complète sa participation au capital de la

société Vertic Nederland BV aux Pays-Bas

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), confirme sa volonté de renforcement sur les segments à forte valeur ajoutée et annonce qu'elle détient désormais 100% du capital de la société Vertic Nederland BV aux Pays-Bas.

Acquisition complémentaire de 49% du capital de Vertic Nederland BV

Delta Plus Group avait signé en Novembre 2018 un partenariat stratégique avec les deux actionnaires historiques de Nederland BV, qui s'était traduit à l'époque par l'acquisition de 51% des actions de cette société.

Après l'acquisition en Janvier 2017 des sociétés Vertic et Alpic, spécialisées dans les solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur, leaders sur le marché français, l'objectif de cette opération était d'accélérer le développement sur ce segment d'activité dans les marchés d'Europe du Nord.

Cet objectif a été pleinement atteint, Vertic Nederland BV ayant réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires record de 4,6 millions d'Euros, en forte croissance par rapport à l'année précédente.

La rentabilité de cette nouvelle filiale s'est également améliorée de façon sensible, atteignant pour la première fois le niveau moyen de rentabilité du Groupe (soit 13,7% du chiffre d'affaires en 2019).

Bénéficiant d'une option d'achat portant sur les 49% d'actions détenues par les deux dirigeants actionnaires historiques de Vertic Nederland BV, Delta Plus Group a décidé d'exercer cette option, lui permettant de détenir aujourd'hui 100% du capital de cette filiale.

Delta Plus Group remercie Richard et George Philips pour leur leadership et pour la croissance de leur activité en 2019. Le Groupe est heureux de continuer à travailler avec eux afin de poursuivre le développement de l'activité en Europe du Nord et de s'imposer comme un acteur majeur du marché.

L'exercice de cette option d'achat, un an après l'acquisition de la société Odco en France, vient confirmer la volonté du Groupe de renforcer son développement sur le marché européen de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur.

A propos de Vertic Nederland BV

Créé il y a plus de 10 ans dans la région de Rotterdam, Vertic Nederland BV est depuis 2007 le distributeur exclusif de l'offre Vertic aux Pays-Bas, et plus largement dans les pays d'Europe du Nord.

Vertic Nederland BV a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients utilisateurs finaux fidèles, grâce à la compétence technique pointue de ses équipes, et à sa réactivité dans le déploiement des solutions Vertic.

L'accord de partenariat signé en 2018 a permis un renforcement de la collaboration étroite entre Delta Plus Group et les deux fondateurs de Vertic Nederland BV, qui restent dirigeants de Vertic Nederland BV à l'issue de la cession de leur participation.

Le travail conjoint des équipes de Vertic France et des collaborateurs de Vertic Nederland BV va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur le marché d'Europe du Nord dans les prochaines années.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2020 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +11,6% à 137,0M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 14,7% du chiffre d'affaires, en croissance de +25,9%.

Delta Plus Group a démontré à l'occasion du premier semestre 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la première phase de la crise liée au Covid-19 sur son activité.

Bénéficiant d'une structure financière saine pour aborder cette période de crise, Delta Plus Group, qui a accéléré son développement ces dernières années grâce à une politique volontariste d'acquisitions, confirme sa stratégie de poursuivre son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre de cette stratégie, le Groupe a finalisé en 2020 les opérations suivantes :

Acquisition de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie, et les activités de Netco Safety en France (Janvier 2020)

Levée d'option d'achat portant sur 40% du capital d'Aspreseg, filiale du Groupe en Colombie, portant son pourcentage de détention à 100% (Mars 2020)

Acquisition de 75% des actions de la société White Lake, spécialiste de la chaussure de sécurité au Brésil (Septembre 2020)

Levée d'option d'achat portant sur 49% de Vertic Nederland, filiale du Groupe aux Pays-Bas, portant son pourcentage de détention à 100% (Octobre 2020)

Par ailleurs, Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré les contextes sanitaire et économique très incertains.

L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint fin 2019.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020

Lundi 9 novembre 2020 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

