DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group acquiert la société Armor, spécialiste des chaussures de sécurité haut de gamme au Benelux

Delta Plus Group acquiert la société Armor, spécialiste des chaussures de sécurité haut de gamme au Benelux.

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa stratégie de consolidation géographique et de renforcement de sa position sur les marchés à forte valeur ajoutée.

L'acquisition d'Armor permet à Delta Plus de consolider sa présence dans le Benelux, une région à fort potentiel en Europe, et d'y occuper une position de leader sur le segment premium de la protection des pieds. Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'acquisition de Maspica en 2022, ainsi que dans la stratégie de Delta Plus visant à se positionner durablement comme un leader dans les solutions EPI haut de gamme.

Armor

Fondée en 1999 à Groningen, aux Pays-Bas, Armor est devenue au fil des années un acteur de référence dans la distribution et la commercialisation de chaussures de sécurité haut de gamme sur le marché du Benelux.

Comptant une vingtaine d'employés et un entrepôt situé à Groningen, Armor s'appuie sur un réseau de plus de 500 distributeurs et sur une gamme complète de chaussures de sécurité et d'accessoires. La société est reconnue pour son expertise dans la commercialisation de chaussures haut de gamme, en particulier des produits de la marque Sixton qui représentent 85% de ses ventes et sont fabriquées par la société Maspica, déjà filiale à 100% de Delta Plus Group depuis son acquisition en 2022.

En 2023, Armor a atteint un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros, dont 80% aux Pays-Bas et le reste en Belgique, et affiche une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 15% au cours des six dernières années. Après élimination du chiffre d'affaires intra-groupe entre Maspica et Armor, cette acquisition devrait apporter environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel à Delta Plus avec un effet relutif sur la rentabilité opérationnelle du groupe.

La combinaison du savoir-faire d'Armor dans la distribution et la commercialisation de chaussures haut de gamme et de l'expertise de Delta Plus dans les EPIs en général, ainsi que la proximité culturelle entre ces deux sociétés, permettront de créer une plateforme solide pour le développement à venir du groupe au Benelux.

Delta Plus Group

Après plusieurs années de forte croissance, tant organique qu'externe, l'exercice 2023 a permis à Delta Plus Group de consolider ses acquis et de digérer cette expansion rapide. Le Groupe s'est concentré sur l'amélioration de sa rentabilité, réussissant à revenir à des niveaux normatifs comparables à ceux de 2019, avant la crise du Covid-19.

Malgré un contexte macro-économique incertain et marqué par une volatilité accrue à l'échelle mondiale, Delta Plus Group a maintenu une solidité financière lui permettant d'aborder l'avenir sereinement.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'établit à 193,9 millions d'euros, enregistrant un repli de 8,9% par rapport à l'an dernier, en raison notamment des effets de change défavorables et de la situation en Argentine.

Toutefois, le Groupe a su maintenir une rentabilité opérationnelle solide, avec un résultat opérationnel de 24,2 millions d'euros, soit 12,5% du chiffre d'affaires, témoignant de sa résilience dans un environnement complexe.

Delta Plus Group continue d'investir pour soutenir sa stratégie à long terme, en misant sur la montée en gamme de ses produits et sur l'expansion de sa part de marché dans des segments à forte valeur ajoutée. Le Groupe reste résolument orienté vers l'innovation et la digitalisation, avec pour ambition de consolider sa position de leader sur le marché des E.P.I. à l'échelle mondiale. Les perspectives pour 2024 sont encourageantes, avec un rebond attendu des ventes au second semestre et des investissements ciblés pour soutenir la croissance future.

Le Groupe est déterminé à maintenir une trajectoire de croissance organique positive, tout en saisissant des opportunités de croissance externe dans des régions stratégiques.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2024

Jeudi 7 novembre 2024 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33