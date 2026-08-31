DELTA PLUS GROUP : Communiqué Delta Plus Group - Résultats semestriels 2026 - Amélioration de la marge brute et acquisitions relutives limitent l'impact du recul organique

Résultats semestriels 2026

Amélioration de la marge brute et acquisitions relutives

limitent l'impact du recul organique

ROC de 19,6 M€, en retrait de -2,3 %, soit 10,0 % du CA

contre 10,7 % au premier semestre 2025

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et Collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, a approuvé le 31 août 2026 les comptes consolidés semestriels du Groupe, clôturés au 30 juin 2026.

Chiffre d'affaires de 196,4 M€ : +4,6 % en publié et -4,3 % en organique ;

Marge brute de 57,7 %, en hausse de 1,9 points ;

ROC de 19,6 M€, soit 10,0 % du CA ; contribution fortement relutive des acquisitions ;

Résultat net part du Groupe de 9,3 M€ ;

BFR ajusté à 129 jours et dette bancaire nette ajustée à 166,3 M€, soit un levier de 3,2x, après neutralisation du décalage temporaire de 10,0 M€ du programme de cession de créances.

Jérôme BENOIT, Président-Directeur Général, déclare :

« Le premier semestre 2026 reste marqué par un environnement contrasté. Le recul de l'activité sur plusieurs de nos marchés historiques en Europe, auquel se sont ajoutées les perturbations au Moyen-Orient, continue de peser sur nos volumes et sur l'absorption de notre base de coûts.

Dans ce contexte, la progression de notre marge brute et la contribution fortement relutive des acquisitions permettent de limiter le recul de notre rentabilité opérationnelle. Ces acquisitions confirment leur rôle dans notre stratégie de diversification géographique et de montée en valeur de notre offre.

Au second semestre, notre priorité reste de poursuivre l'amélioration de la trajectoire organique tout en maintenant une discipline stricte sur les coûts, le besoin en fonds de roulement et la génération de trésorerie. »

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Plus Group s'élève à 196,4 M€, en progression de +4,6 % en données publiées, soutenu par la contribution des acquisitions récentes. À périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en retrait de -4,3 %. Malgré ce recul organique, le taux de marge brute consolidé progresse de 1,9 points à 57,7 %. L'amélioration de la marge brute et la contribution fortement relutive des acquisitions atténuent la moindre absorption des coûts de structure sur le périmètre historique. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 19,6 M€, en retrait de -2,3 %, soit 10,0 % du chiffre d'affaires contre 10,7 % un an plus tôt.

La hausse de l'endettement reflète principalement le financement des acquisitions réalisées au cours du semestre. La lecture du BFR et de l'endettement au 30 juin est également affectée par un décalage temporaire de 10,0 M€ du programme de cession de créances, lié au basculement ERP. Les créances concernées ont été cédées après la clôture semestrielle dans le cadre du fonctionnement habituel du programme. Après neutralisation de cet effet de calendrier, le BFR ressort à 129 jours de chiffre d'affaires et le ratio de levier à 3,2x.

Rappel sur le chiffre d'affaires semestriel 2026 :

Croissance publiée de +4,6 % ; retour à la croissance organique hors Europe au T2

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Plus Group s'élève à 196,4 M€, en croissance de +4,6 % par rapport au premier semestre 2025.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de +8,1 % en données publiées, après une hausse de +1,0 % au premier trimestre.

À périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en retrait de -4,3 % sur le semestre. La tendance organique s'améliore toutefois au deuxième trimestre, à -3,7 %, contre -5,0 % au premier trimestre.

La croissance publiée résulte :

d'un effet périmètre positif de +10,0 %, correspondant à la contribution de Baspa au Chili, de Gevanta en Lituanie, de Sicur Delta en Italie et d'Athenas au Brésil ;

d'un retrait organique de -4,3 % ;

d'un effet de change défavorable de -1,1 %.

En Europe, le chiffre d'affaires progresse de +3,3 % en données publiées, mais recule de -7,1 % à périmètre et taux de change constants. Le retrait organique s'accentue au deuxième trimestre, principalement sous l'effet de la contraction du marché français de la construction.

Hors Europe, le chiffre d'affaires progresse de +5,8 % en données publiées et recule de -1,5 % en organique sur le semestre. La zone renoue néanmoins avec une croissance organique de +1,3 % au deuxième trimestre, portée par l'amélioration de la Chine, le retour à une dynamique positive en Amérique du Nord et la poursuite de la croissance en Amérique latine.

Au Moyen-Orient, le conflit a interrompu une trajectoire particulièrement favorable et entraîné des reports de projets ainsi que des perturbations opérationnelles et logistiques. Les projets concernés demeurent, à ce stade, principalement différés et non annulés. Le recul de l'activité au Moyen-Orient représente une part significative de la baisse organique du Groupe sur le semestre.

Compte de résultat consolidé

Marge brute en hausse de 1,9 points et acquisitions relutives limitent la baisse du ROC

en millions d'Euros

30.06.2026

30.06.2025 Variation

2026 vs 2025

(M€) Variation

2026 vs 2025

(%) Chiffre d'affaires 196,4 187,8 +8,6 +4,6% Coût de revient des ventes -83,1 -83,1 - - Charges variables -14,3 -14,0 -0,4 +2,7% Frais de personnel -48,0 -43,9 -4,2 +9,5% Charges fixes -31,5 -27,0 -4,5 +16,7% Autres produits & charges d'exploitation 0,2 0,3 -0,0 -4,1% Résultat opérationnel courant 19,6 20,1 -0,5 -2,3% en % du chiffre d'affaires 10,0% 10,7% Produits opérationnels non courants 0,4 0,1 +0,3 Charges opérationnelles non courantes -1,9 -0,2 -1,7 Résultat opérationnel 18,1 19,9 -1,8 -9,1% Coût de l'endettement financier -3,6 -2,7 -0,9 +32,9% Autres éléments financiers -0,4 -2,7 +2,3 -86,3% Résultat avant impôt 14,1 14,5 -0,4 -2,6% Impôts sur le résultat -4,8 -3,2 -1,6 +51,1% Résultat net des activités poursuivies 9,3 11,3 -2,0 -17,7% Résultat des activités destinées à la vente 0,0 0,0 - - Résultat net de l'ensemble consolidé 9,3 11,3 -2,0 -17,7% dont Part du Groupe 9,3 10,7 -1,4 -12,7%

La marge brute consolidée s'élève à 113,3 M€, soit 57,7 % du chiffre d'affaires, contre 104,7 M€ et 55,7 % au premier semestre 2025.

Sur le périmètre historique, le taux de marge brute progresse de 1,8 point. Cette progression reflète principalement l'amélioration du mix produit et clients, ainsi que la bonne tenue des prix de vente et des coûts d'achat.

Les charges variables s'élèvent à 14,3 M€, contre 14,0 M€ un an plus tôt. Sur le périmètre historique, elles diminuent en valeur sous l'effet du recul de l'activité, mais leur poids dans le chiffre d'affaires est pénalisé par une hausse de 0,3 point des coûts de transport, notamment liée aux perturbations logistiques engendrées par le conflit au Moyen-Orient.

Les frais de personnel atteignent 48,0 M€, contre 43,9 M€ au premier semestre 2025. La progression publiée de 9,5 % intègre principalement la contribution des acquisitions. À périmètre constant, les frais de personnel augmentent de 2,0 %, principalement sous l'effet des augmentations salariales et des effets de report en année pleine.

Les charges fixes s'établissent à 31,5 M€, en hausse de 16,7 % en données publiées et de 6,5 % à périmètre constant. Cette évolution reflète principalement la montée en charge des investissements engagés pour préparer le prochain cycle de croissance du Groupe. La mise en production de la première vague d'Infor (notre nouvel ERP) contribue également à l'évolution de la base de coûts du Groupe, principalement au travers des licences et des dotations aux amortissements associées.

Dans un contexte de recul de l'activité organique, ces évolutions entraînent une moindre absorption des coûts de structure. Cet effet de ciseau est compensé en grande partie par l'amélioration du taux de marge brute et par la contribution des acquisitions, qui améliore de 1,5 point le taux de résultat opérationnel courant consolidé.

Le résultat opérationnel courant s'établit ainsi à 19,6 M€, contre 20,1 M€ au premier semestre 2025. Il représente 10,0 % du chiffre d'affaires, contre 10,7 % un an plus tôt.

Le résultat opérationnel non courant représente une charge nette de 1,5 M€, contre 0,2 M€ au premier semestre 2025. Il comprend principalement les frais liés aux acquisitions réalisées au cours du semestre, des charges relatives à des exercices antérieurs ainsi que des coûts liés à certains départs et ajustements de stocks.

Le coût de l'endettement financier augmente de 0,9 M€, à 3,6 M€, sous l'effet de la hausse de l'endettement moyen consécutive au financement des acquisitions récentes et du besoin en fonds de roulement.

Les autres éléments financiers représentent une charge nette de 0,4 M€, contre 2,7 M€ au premier semestre 2025. Cette amélioration résulte principalement des évolutions du change.

Le résultat avant impôt ressort à 14,1 M€, en retrait limité de -2,6 %.

La charge d'impôt atteint 4,8 M€, portant le taux effectif d'impôt à 34,0 %, contre 21,9 % au premier semestre 2025. Cette hausse ne résulte pas d'une évolution des taux nominaux d'imposition du Groupe. Elle s'explique principalement par un effet de base défavorable lié à IFRIC 16, qui avait eu un impact fiscal particulièrement favorable au premier semestre 2025, ainsi que par l'augmentation des déficits fiscaux de certaines filiales pour lesquels aucun impôt différé actif n'a été reconnu. Ces effets sont partiellement compensés par un différentiel de taux d'imposition géographique plus favorable et par un moindre impact d'IAS 29.

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'établit à 9,3 M€, contre 11,3 M€ au premier semestre 2025. Le résultat net part du Groupe atteint également 9,3 M€.

Bilan consolidé

BFR ajusté quasi stable ; levier à 3,2x après financement des acquisitions

ACTIF

en millions d'€ 30.06.2026 31.12.2025 Variation 30.06.2025 Variation Ecarts d'acquisition 248,8 222,2 +26,6 201,0 +47,7 Immobilisations incorporelles 9,0 7,6 +1,4 6,4 +2,6 Immobilisations corporelles 56,5 55,0 +1,4 49,6 +6,9 Droits d'utilisation 18,7 19,7 -1,0 20,3 -1,6 Autres actifs financiers 3,6 4,6 -1,0 2,5 +1,1 Actifs d'impôts différés 2,5 2,5 +0,0 3,7 -1,2 Actif immobilisé 339,1 311,6 +27,5 283,5 +55,6 Stocks 118,3 111,0 +7,2 116,4 +1,8 Créances clients* 84,1 68,9 +15,2 65,0 +19,1 Autres créances 27,5 27,9 -0,4 23,0 +4,5 Disponibilités 42,0 37,1 +4,9 31,2 +10,8 Actif circulant 271,9 245,0 +26,9 235,6 +36,3 Total Actif 611,0 556,6 +54,4 519,1 +91,9

*cf note ci-dessous sur l'impact du décalage temporaire de cession de créances lié au basculement ERP

PASSIF

en millions d'€ 30.06.2026 31.12.2025 Variation 30.06.2025 Variation Capital 3,7 3,7 - 3,7 - Titres d'autocontrôle -5,9 -5,8 -0,1 -5,9 +0,0 Réserves & résultat consolidés 289,4 276,3 +13,1 257,7 +31,7 Participations ne donnant pas le contrôle 0,2 1,1 -0,9 1,9 -1,6 Capitaux propres 287,4 275,2 +12,2 257,4 +30,1 Passifs financiers non courants 100,9 86,1 +14,8 78,7 +22,2 Dettes locatives non courantes 11,1 12,2 -1,1 14,0 -2,9 Engagements donnés aux salariés 1,0 0,9 +0,1 0,9 +0,0 Provisions non courantes 1,2 1,6 -0,4 1,3 -0,0 Passifs non courants 114,1 100,7 +13,4 94,8 +19,3 Dettes fournisseurs 45,6 36,9 +8,7 38,4 +7,2 Dettes fiscales et sociales 26,5 26,0 +0,6 21,6 +4,9 Autres dettes 7,6 8,9 -1,2 5,3 +2,4 Passifs financiers courants 121,6 101,0 +20,7 95,0 +26,6 Dettes locatives courantes 8,1 8,0 +0,1 6,7 +1,3 Passifs courants 209,5 180,6 +28,9 166,9 +42,5 Total Passif 611,0 556,6 +54,4 519,1 +91,9

Lecture ajustée du décalage temporaire de cession de créances lié au basculement ERP

Les comptes consolidés au 30 juin 2026 intègrent 10,0 M€ de créances clients qui n'avaient pas pu être cédées dans le cadre du programme habituel de cession de créances du Groupe à la date de clôture. La mise en production de la première vague de l'ERP Infor avait temporairement empêché la génération des fichiers nécessaires à leur cession dans les délais habituels.

Ces créances, éligibles au programme, ont été cédées après la clôture semestrielle, dès la production des fichiers requis et dans les conditions habituelles du programme.

Afin de faciliter l'analyse de l'évolution du besoin en fonds de roulement et de l'endettement, le tableau ci-dessous présente les données au 30 juin 2026 telles qu'issues des comptes consolidés, ainsi qu'une lecture complémentaire neutralisant cet effet temporaire de calendrier.

30.06.2026 publié Neutralisation du décalage de cession de créances 30.06.2026 ajusté 31.12.2025 30.06.2025 Créances clients 84,1 M€ -10,0 M€ 74,1 M€ 68,9 M€ 65,0 M€ BFR 152,6 M€ -10,0 M€ 142,6 M€ 138,7M€ 142,9 M€ BFR en jours 138 -9 129 128 131 Dette bancaire nette 176,0 M€ -10,0 M€ 166,0 M€ 145,5 M€ 132,8 M€ Gearing 61,3% -3,5% 57,8% 52,8% 51,6% Levier 3,4x -0,2x 3,2x 2,9x 2,5x

Le total du bilan consolidé s'établit à 611,0 M€ au 30 juin 2026, contre 556,6 M€ au 31 décembre 2025. L'actif immobilisé progresse principalement sous l'effet des acquisitions de Sicur Delta et d'Athenas.

Après neutralisation du décalage temporaire des cessions de créances présenté ci-dessus, le besoin en fonds de roulement s'établit à 142,6 M€, soit 129 jours de chiffre d'affaires, un niveau quasi stable par rapport aux 128 jours enregistrés au 31 décembre 2025 et inférieur aux 131 jours du 30 juin 2025.

Les stocks s'élèvent à 118,3 M€, contre 111,0 M€ au 31 décembre 2025, dont 2,4 M€ liés aux variations de périmètre. Les créances clients après neutralisation de ce décalage ressortent à 74,1 M€, soit une progression de 5,2 M€ par rapport à fin 2025, dont 4,3 M€ liés aux variations de périmètre. Les dettes fournisseurs progressent parallèlement de 8,7 M€, dont 2,4 M€ d'effet périmètre.

Les capitaux propres atteignent 287,4 M€, en hausse de 12,2 M€ par rapport au 31 décembre 2025.

Après neutralisation du décalage des cessions de créances, la dette bancaire nette (avant IFRS 16 et hors dette de call) ressort à 166,0 M€, contre 145,5 M€ au 31 décembre 2025. Sur cette même base, le gearing s'établit à 57,8 % et le ratio de levier à 3,2x, contre respectivement 52,8 % et 2,9x à fin 2025.

Cette évolution reflète principalement le financement des acquisitions réalisées au cours du semestre. Le Groupe maintient une structure financière lui permettant de poursuivre l'intégration de ses acquisitions récentes et le financement de son développement.

Perspectives 2026

Croissance publiée confirmée ; amélioration progressive de la trajectoire organique attendue au second semestre

Poursuite attendue de la croissance du chiffre d'affaires en données publiées, soutenue par la contribution des acquisitions récentes ;

Amélioration progressive de la trajectoire organique attendue au second semestre, sans anticipation à ce stade d'une croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice ;

Priorité donnée à la préservation de la rentabilité opérationnelle, à l'intégration des acquisitions et à la maîtrise du cash et du besoin en fonds de roulement.

L'environnement macroéconomique et géopolitique demeure incertain. La reprise des tensions au Moyen-Orient après l'accalmie temporaire observée en fin de premier semestre, ainsi que la faiblesse persistante de plusieurs marchés européens, continuent de limiter la visibilité sur le rythme de normalisation de l'activité.

Dans ce contexte, et conformément aux indications communiquées en juillet, Delta Plus Group n'anticipe pas, à ce stade, de croissance organique positive de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026. Une amélioration progressive de la trajectoire organique reste néanmoins attendue au second semestre.

Cette amélioration devrait notamment s'appuyer sur la poursuite de la dynamique en Amérique latine, les premiers effets des actions commerciales engagées en Amérique du Nord, le redressement progressif de l'activité en Chine, la bonne orientation de plusieurs marchés d'Europe de l'Est ainsi que sur la poursuite de la montée en valeur de l'offre.

La trajectoire du second semestre restera toutefois dépendante de l'évolution de la demande sur les principaux marchés européens et des conséquences économiques, commerciales et logistiques de la situation au Moyen-Orient.

En données publiées, le Groupe confirme attendre une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, soutenue par la contribution des acquisitions récentes. Leur intégration se poursuit conformément aux attentes et leur contribution au résultat opérationnel courant demeure fortement relutive.

Dans cet environnement, Delta Plus Group maintient une discipline de gestion stricte. La bonne tenue de la marge brute, la contribution des acquisitions et la maîtrise des coûts constitueront les principaux leviers de préservation de la rentabilité opérationnelle au second semestre.

Le Groupe accordera également une attention particulière à la génération de trésorerie, à la maîtrise du besoin en fonds de roulement et à la sélectivité de ses investissements, tout en poursuivant l'intégration des acquisitions récentes et les actions engagées pour préparer son prochain cycle de croissance.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 3 ème trimestre 2026

Jeudi 5 Novembre 2026, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente