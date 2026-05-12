DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 : 95,6 M EUR (+1,0%) - Croissance publiée soutenue par les acquisitions, activité organique pénalisée par les tensions géopolitiques

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : 95,6 M€ (+1,0%)

Croissance publiée soutenue par les acquisitions,

activité organique pénalisée par les tensions géopolitiques

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2026, clos le 31 mars le 2026.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Plus Group s'élève à 95,6 M€, en croissance de +1,0% par rapport au premier trimestre 2025, porté par la forte contribution des acquisitions récentes. À périmètre et taux de change constants, le Groupe affiche un retrait de -5,0%.

Effet Périmètre (+9,6%, soit +9,1M€) :

La croissance publiée du trimestre est soutenue par la contribution des acquisitions stratégiques réalisées au deuxième semestre 2025 (Baspa au Chili, Gevanta en Lituanie), ainsi que celles réalisées début 2026 (Sicur Delta en Italie et Athenas au Brésil). Ces opérations confirment leur rôle de relais de croissance, et renforcent la présence du Groupe sur des marchés à fort potentiel et des segments à plus forte valeur ajoutée.

Évolution Organique (-5,0%, soit -4,7M€) :

Les mois de janvier et février se sont inscrits dans un environnement macroéconomique encore attentiste, dans la continuité de la dynamique observée au quatrième trimestre 2025. Le mois de mars a ensuite été plus fortement pénalisé par les perturbations liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Effet de Change (-3,6%, soit -3,4M€) :

L'effet de change ressort à -3,4 M€ sur le trimestre. Il est principalement lié à un effet de base défavorable sur le dollar américain par rapport au premier trimestre 2025.

Jérôme BENOIT, Président Directeur Général, déclare :

« La performance de Delta Plus Group au premier trimestre 2026 témoigne de la solidité de notre modèle diversifié. Dans un environnement marqué par un attentisme macroéconomique et l'émergence de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notre stratégie d'acquisitions ciblées a contribué à soutenir la croissance publiée. Bien que notre dynamique organique subisse un ralentissement lié au contexte actuel, nous restons confiants dans les leviers de croissance sur le reste de l'exercice. Nous maintenons notre cap avec agilité, en plaçant la préservation de notre rentabilité opérationnelle au cœur de nos priorités pour 2026.»

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2026 2025 Evolution

2026/2025 Evolution

Périmètre et taux de

change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 95,6 94,6 +1,0% -5,0% Chiffre d'affaires Europe 51,5 49,5 +4,1% -5,4% Chiffre d'affaires Hors Europe 44,1 45,1 -2,3% -4,5%

(1) Sur le premier trimestre 2026, l'effet périmètre s'élève à +9.6% (9.1M€) et l'effet de change est de -3,6% (-3,4M€).

Un modèle géographique résilient dans un contexte international contrasté

Europe (51,5 M€, +4,1% en publié, -5,4% en organique) :

La performance en Europe reflète une situation contrastée entre les marchés historiques du Groupe, encore marqués par un environnement attentiste, et plusieurs zones de croissance qui confirment leur bonne dynamique. La zone bénéficie également de la contribution des acquisitions récentes, qui renforcent le positionnement du Groupe sur des segments techniques et à plus forte valeur ajoutée.

Contribution des acquisitions : La croissance de la zone est portée par l'intégration réussie de Gevanta (Lituanie) et de Sicur Delta (Italie). Ces deux entités apportent une dynamique nouvelle : Gevanta renforce le positionnement du Groupe sur les marchés baltes avec une offre régionale adaptée, tandis que Sicur Delta permet, pour sa part, d'accélérer le développement du Groupe sur le marché italien des systèmes de protection contre les chutes de hauteur, en cohérence avec la stratégie de montée en valeur de l'offre.

La croissance de la zone est portée par l'intégration réussie de Gevanta (Lituanie) et de Sicur Delta (Italie). Ces deux entités apportent une dynamique nouvelle : Gevanta renforce le positionnement du Groupe sur les marchés baltes avec une offre régionale adaptée, tandis que Sicur Delta permet, pour sa part, d'accélérer le développement du Groupe sur le marché italien des systèmes de protection contre les chutes de hauteur, en cohérence avec la stratégie de montée en valeur de l'offre. Zones de résilience : La zone Benelux ainsi que les pays d'Europe de l'Est (Slovaquie, Roumanie, Hongrie et République Tchèque) affichent une bonne dynamique commerciale, illustrant la capacité du Groupe à renforcer progressivement ses positions sur ces marchés.

La zone Benelux ainsi que les pays d'Europe de l'Est (Slovaquie, Roumanie, Hongrie et République Tchèque) affichent une bonne dynamique commerciale, illustrant la capacité du Groupe à renforcer progressivement ses positions sur ces marchés. Marchés matures : À l'inverse, la France, l'Espagne et l'activité historique en Italie, restent pénalisés par un attentisme macroéconomique persistant. Dans ces pays, les volumes demeurent sous pression et n'ont pas encore été compensés par la montée en gamme et la prise de contrats à plus forte valeur ajoutée issus du déploiement de l'approche client prescripteurs.

Hors Europe : (44,1 M€, -2,3% en publié, -4,5% en organique) :

L'activité hors Europe bénéficie toujours d'une bonne dynamique sur le continent américain, portée notamment par l'Amérique latine, mais reste tempérée par le contexte géopolitique, la volatilité des devises et le ralentissement temporaire de certaines zones plus exposées aux tensions actuelles. Les acquisitions récentes contribuent favorablement à la croissance publiée et renforcent le positionnement du Groupe sur des marchés à fort potentiel.

Levier M&A en Amérique Latine : Les intégrations de Baspa (Chili) et d'Athénas (Brésil) constituent des relais de croissance importants. Elles permettent au Groupe de renforcer ses positions sur des marchés dynamiques, tout en élargissant son offre sur des segments techniques et à plus forte valeur ajoutée.

Les intégrations de Baspa (Chili) et d'Athénas (Brésil) constituent des relais de croissance importants. Elles permettent au Groupe de renforcer ses positions sur des marchés dynamiques, tout en élargissant son offre sur des segments techniques et à plus forte valeur ajoutée. Dynamique Amériques et Océanie : Le Brésil, le Mexique, le Canada et l'Argentine (retraitée des effets de change) enregistrent une croissance soutenue. L'Australie retrouve également une trajectoire positive après un second semestre 2025 stable.

Le Brésil, le Mexique, le Canada et l'Argentine (retraitée des effets de change) enregistrent une croissance soutenue. L'Australie retrouve également une trajectoire positive après un second semestre 2025 stable. États-Unis : Conformément au plan de retournement opérationnel, la stratégie de relance se poursuit comme prévu. L'objectif reste de retrouver progressivement une dynamique positive au cours de l'exercice.

Conformément au plan de retournement opérationnel, la stratégie de relance se poursuit comme prévu. L'objectif reste de retrouver progressivement une dynamique positive au cours de l'exercice. Focus Moyen-Orient : Avant le déclenchement du conflit, la zone affichait une accélération de la dynamique de croissance observée en 2025. Bien que l'exposition directe reste limitée, certains projets locaux de nos clients ont été décalés, privant temporairement le Groupe à court terme, d'un relais de croissance organique dynamique.

Avant le déclenchement du conflit, la zone affichait une accélération de la dynamique de croissance observée en 2025. Bien que l'exposition directe reste limitée, certains projets locaux de nos clients ont été décalés, privant temporairement le Groupe à court terme, d'un relais de croissance organique dynamique. Asie : La Chine reste en territoire négatif dans la continuité d'une tendance irrégulière observée depuis plusieurs trimestres.

Perspectives 2026 : prudence à court terme, leviers de croissances préservés

Dans ses précédentes communications, Delta Plus Group avait indiqué aborder 2026 avec l'ambition de retrouver progressivement une légère croissance organique de son chiffre d'affaires, tout en préservant un niveau de rentabilité opérationnelle solide.

L'intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le manque de visibilité sur leur durée conduisent désormais le Groupe à adopter une approche prudente pour la première partie de l'exercice. Compte tenu du retard accumulé au premier trimestre et d'un début de deuxième trimestre encore incertain, Delta Plus Group n'anticipe pas, à ce stade, de croissance organique positive sur cette première partie de l'année.

Le Groupe devrait néanmoins poursuivre sa croissance en données publiées, grâce à la contribution des acquisitions récentes, dont l'intégration et la performance opérationnelle sont conformes aux attentes.

Sur l'ensemble de l'exercice, la trajectoire organique dépendra du rythme de normalisation de l'activité dans les zones affectées et des répercussions induites sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et l'environnement de demande. Delta Plus Group dispose toutefois de leviers commerciaux, opérationnels et logistiques susceptibles de soutenir une amélioration progressive sur le reste de l'exercice. Le Groupe s'appuiera notamment sur la diversification de son empreinte internationale, avec des ventes réalisées dans plus de 110 pays et un outil industriel composé de 18 sites de fabrication, sur la dynamique de certaines zones hors Europe, en particulier en Amérique latine, sur les actions commerciales engagées en Amérique du Nord, ainsi que sur la montée en valeur de son offre.

Dans ce contexte, le Groupe maintient une discipline de gestion stricte et confirme sa priorité de préserver un niveau de rentabilité opérationnelle solide en 2026.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026

Mardi 21 juillet 2026, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu/investors

CONTACT

Jérôme BENOIT Vincent LAMBERT Président Directeur Général Directeur Administratif & Financier e-mail : relation.investisseur@deltaplus.fr Tel : 04.90.74.20.33

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente