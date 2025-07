DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires de 187,8M EUR au premier semestre 2025 (-3,2%) - Dans un contexte mondial attentiste, une reprise confirmée hors Europe au T2 2025

Chiffre d'affaires de 187,8M€ au premier semestre 2025 (-3,2%)

Dans un contexte mondial attentiste, une reprise confirmée hors Europe au T2 2025

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2025, clos le 30 juin 2025.

Au premier semestre 2025, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 187,8M€, en repli de -3,2% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, le Groupe affiche un retrait de -1,9%.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial toujours instable et en attente d'une véritable reprise, Delta Plus Group continue d'affirmer sa résilience. Le Groupe confirme sa capacité à activer ses leviers de croissance dans plusieurs zones clés et à déployer une stratégie résolument tournée vers l'avenir.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2025 2024 Evolution

2025/2024 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe - 6 mois 187,8 193,9 -3,2% -1,9% 1 er trimestre 94,6 95,9 -1,3% -2,4% 2 ème trimestre 93,2 98,1 -5,0% -1,4% Chiffre d'affaires Europe - 6 mois 94,7 97,5 -2,9% -6,2% 1 er trimestre 49,5 50,0 -1,0% -5,2% 2 ème trimestre 45,2 47,5 -4,8% -7,4% Chiffre d'affaires Hors Europe - 6 mois 93,1 96,4 -3,4% +2,5% 1 er trimestre 45,1 45,9 -1,6% 0,7% 2 ème trimestre 48,0 50,6 -5,1% +4,2%

(1) Sur le premier semestre 2025, l'effet périmètre est +1.6%(3.2ME) et l'effet de change s'élève à -2,9% (-5,6M€)

Sans surprise, l'activité du Groupe au premier semestre 2025 reste affectée par :

Un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée.

Des marchés toujours perturbés en France, en Europe de l'Est ainsi qu'en Chine.

Un effet de change défavorable lié aux récentes fluctuations du dollar, des monnaies indexées sur le dollar américain, ainsi qu'à celles en hyperinflation.

En parallèle, plusieurs éléments ont soutenu la performance du semestre :

Un effet périmètre favorable de 3,2 M€, grâce à l'intégration de la société Armor (Pays-Bas).

Une dynamique commerciale confirmée en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Océanie.

Des signes encourageants de reprise sur le marché chinois, ainsi que des reprises de commandes sur le marché de la construction en France.

Une stratégie confirmée de la montée en gamme de son positionnement produit et de son approche client prescripteur.

Une dynamique hétérogène qui se poursuit, avec des relais de croissance confirmés,

Europe :

Sur le marché Français, nous observons des signes encourageants sur la fin du deuxième trimestre, portés notamment par un redémarrage de l'activité de construction. Néanmoins l'environnement politique et géopolitique incertain nous contraint à rester prudent. À l'inverse, l'Europe de l'Est reste dans l'attente du plan de relance allemand qui devrait porter ses fruits dans les prochains mois.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 s'établit à 94,7 M€, en recul de -2,9 % par rapport à l'année précédente (-6,2 % à périmètre et taux de change constants).

L'intégration réussie d'Armor au second semestre 2024 contribue positivement à la performance pour 3,2 M€.

Hors Europe :

Le deuxième trimestre 2025 marque une amélioration notable dans certaines régions clés. La Chine affiche une reprise encourageante de l'activité sur juin laissant penser que nous avons atteint un plancher. On note également une accélération de la croissance dans les marchés du Moyen-Orient, ainsi qu'une confirmation de la dynamique positive des 9 derniers mois en Amérique du Sud (Brésil, Pérou et Colombie notamment).

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 s'établit à 93,1 M€, en recul de -3,4 % par rapport à 2024. Retraitée des effets de change et de périmètre, la croissance organique s'établit à 2,5 % (2,4 M€), dont 4,2% de croissance sur le deuxième trimestre, contre +0,7% au premier trimestre, confirmant ce dynamisme.

L'impact des taux de change s'est traduit par un effet négatif de -5,6 M€ sur le chiffre d'affaires hors Europe (-5,9 %), marqué par les évolutions fortes des monnaies adossées sur le dollar américain sur le deuxième trimestre, et celles en hyperinflation.

Perspectives 2025

Maintenir hors effet de change une activité stable du chiffre d'affaires en 2025

Maintenir notre niveau de marge brute réalisé en 2024

Maintenir la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Depuis 2020, Delta Plus Group a su capitaliser sur les opportunités tout en atténuant les impacts des crises successives. Parallèlement, le Groupe a mené une politique d'acquisitions stratégiques, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Face à un environnement économique exigeant, notre entreprise a démontré une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. Bien que les résultats récents reflètent des défis conjoncturels temporaires, ils soulignent notre engagement continu envers l'innovation et l'amélioration opérationnelle, jetant ainsi les bases d'une croissance durable à long terme.

À l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques portées par les droits de douanes du début d'année.

Compte tenu de ce climat d'affaires macroéconomique perturbé et attentiste, qui repousse depuis plusieurs mois une reprise globale, le Groupe anticipe en 2025 un maintien de son chiffre d'affaires 2024 hors effet de change. À ce stade, aucun effet de périmètre significatif n'est prévu pour l'exercice 2025, malgré la volonté du Groupe de poursuivre sa stratégie d'investissement dans la croissance externe.

Delta Plus Group met à profit cette période pour renforcer la structuration de son organisation, après des dernières années de forte croissance. Le Groupe met également en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver son niveau de rentabilité opérationnelle, et saisir les opportunités de marchés du fait de son implantation industrielle et commerciale mondiale.

L'ambition reste claire : limiter l'impact conjoncturel sur les performances 2025 et poursuivre une trajectoire de croissance durable.

Enfin, le Groupe entend conserver une structure financière robuste, garantissant le financement de son développement et soutenant sa stratégie de montée en gamme et d'expansion géographique.

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente