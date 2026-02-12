DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires annuel 2025 : 389,6 M euros (-2,6%) - Relais de croissance hors Europe et acquisitions amortissent les vents contraires de fin d'année

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris - FR0013283108 - ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2025 et de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025.

Après un rebond au troisième trimestre, la fin d'année a été marquée par un environnement macroéconomique et politique complexe en Europe et par un regain de volatilité internationale. Ces éléments ont pesé sur la visibilité et le rythme de décision sur certains segments, tandis que la volatilité des devises a généré un effet de change défavorable. Dans ce contexte, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 105,1M€ au quatrième trimestre, portant le chiffre annuel 2025 à 389,6M€ .

Faits marquants

Exercice 2025 (389,6M€ ): Le Groupe limite le repli de son activité à -2,6% (contre -4,9% en 2024). L'apport de la croissance externe et le déploiement de la nouvelle approche client compensent partiellement un effet de change négatif et un contexte organique exigeant.

Le Groupe limite le repli de son activité à -2,6% (contre -4,9% en 2024). L'apport de la croissance externe et le déploiement de la nouvelle approche client compensent partiellement un effet de change négatif et un contexte organique exigeant. T4 2025 (105,1M€) : L'activité recule de -6,6% (-5,4% en organique). Ce trimestre a été freiné par l'instabilité institutionnelle en France et les tensions commerciales Chine/USA, masquant la bonne tenue des relais de croissance (Amérique Latine, Moyen-Orient) et l'effet périmètre positif.

L'activité recule de -6,6% (-5,4% en organique). Ce trimestre a été freiné par l'instabilité institutionnelle en France et les tensions commerciales Chine/USA, masquant la bonne tenue des relais de croissance (Amérique Latine, Moyen-Orient) et l'effet périmètre positif. Actions : poursuite des investissements structurels avec (i) renforcement de l'organisation managériale aux États-Unis, (ii) déploiement de l'approche client en France/Europe, (iii) relance ciblée de l'Europe Centrale et de l'Est, (iv) intégration de Baspa et Gevanta avec synergies identifiées.

poursuite des investissements structurels avec (i) renforcement de l'organisation managériale aux États-Unis, (ii) déploiement de l'approche client en France/Europe, (iii) relance ciblée de l'Europe Centrale et de l'Est, (iv) intégration de Baspa et Gevanta avec synergies identifiées. Perspectives 2026 : budget construit avec une ambition de croissance, porté par la montée en puissance des plans d'action et la réalisation progressive des synergies, sous réserve de l'évolution du contexte géopolitique.

Jérôme BENOIT, Président Directeur Général, déclare :

« L'année 2025 démontre la solidité de notre modèle face aux turbulences. Si la fin d'année a été marquée par un "effet ciseaux" macroéconomique (instabilité institutionnelle en France et tensions commerciales transpacifiques), notre stratégie de diversification joue pleinement son rôle. L'intégration réussie de Gevanta et Baspa compense une grande partie du ralentissement organique et de l'effet de change. Nous abordons 2026 avec une ambition de croissance, portée par ces plans d'action et par l'étude active d'opportunités de croissance externe, conduites avec discipline et sélectivité. »

Activité 2025 : Résilience globale et effets de change

Sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 389,6 M€ (-2,6%). L'année est marquée par un effet de change négatif significatif (-14,0 M€, soit -3,5%) liée à la dépréciation du dollars face à l'euro. À périmètre et taux de change constants, le repli organique est contenu à -2,0%. À taux de change constant, les acquisitions amortissent la volatilité et permettent d'afficher une croissance de +0,9%.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2025 2024 Evolution

2025/2024 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 389,6 400,1 -2,6% -2,0% 1 er trimestre 94,6 95,9 -1,3% -2,4% 2 ème trimestre 93,2 98,1 -5,0% -1,4% 3 ème trimestre 96,7 93,6 +3,3% +2,0% 4 ème trimestre 105,1 112,6 -6,6% -5,4% Chiffre d'affaires Europe 195,6 198,6 -1,5% -5,5% 1 er trimestre 49,5 50,0 -1,0% -5,2% 2 ème trimestre 45,2 47,5 -4,8% -7,4% 3 ème trimestre 47,4 45,3 +4,6% -0,4% 4 ème trimestre 53,5 55,8 -4,0% -8,3% Chiffre d'affaires Hors Europe 194,1 201,5 -3,7% +1,5% 1 er trimestre 45,1 45,9 -1,6% 0,7% 2 ème trimestre 48,0 50,6 -5,1% +4,2% 3 ème trimestre 49,4 48,3 +2,2% +4,2% 4 ème trimestre 51,6 56,8 -9,2% -2,5%

(1) Sur le quatrième trimestre 2025, l'effet périmètre s'élève à +3.6%(4.1M€) et l'effet de change est de -4,9% (-5,5M€). En cumulé, sur l'exercice 2025, l'effet périmètre s'élève à +2.9%(11,4M€) et l'effet de change est de -3,5% (-14,0M€).

Une performance contrastée : Europe en retrait, relais hors Europe confirmés (à change constant),

Europe : Un redéploiement commercial pour renforcer la création de valeur

En Europe (CA annuel 195,6 M€, -1,5%), le Groupe a évolué dans un environnement resté exigeant. Sur le quatrième trimestre (CA 53,5 M€, -4,0% publié), l'activité a été pénalisée par une visibilité réduite sur le marché français et par un cycle industriel encore dégradé en Allemagne, affectant certains pays européens plus exposés.

Face à ce constat, le Groupe a engagé des actions concrètes :

Transformation Commerciale : en France et en Europe de l'Ouest, le déploiement de la nouvelle segmentation client tendant à prendre des positions sur des marchés à plus forte valeur ajoutée, peut peser temporairement sur l'activité à court terme, mais vise à mieux capter la reprise et à renforcer la création de valeur (mix, service, marge).

en France et en Europe de l'Ouest, le déploiement de la nouvelle segmentation client tendant à prendre des positions sur des marchés à plus forte valeur ajoutée, peut peser temporairement sur l'activité à court terme, mais vise à mieux capter la reprise et à renforcer la création de valeur (mix, service, marge). Relance de l'Europe de l'Est : l'intégration de Gevanta (+2,4 M€ au quatrième trimestre) renforce notre présence dans la zone balte et constitue une base pour accélérer notre développement régional, avec des effets attendus progressivement.

Hors Europe : Des relais de croissance actifs, un effet de change pénalisant sur le publié

La zone Hors Europe (CA annuel 194,1 M€) reste en croissance organique de +1,5% sur l'année (+3 ,3% en intégrant Baspa au Chili), contre un recul de -3,7% en publié lié à l'impact des conversions des devises en euro. Retraitée de cet effet, la zone reste en croissance organique de +1,5% sur l'année (+3,3% en intégrant les acquisitions).

Sur le quatrième trimestre, la performance reflète deux dynamiques :

Les zones de défis : en Chine et aux États-Unis, un environnement plus volatil et des incertitudes commerciales et douanières ont pesé sur les volumes.

en Chine et aux États-Unis, un environnement plus volatil et des incertitudes commerciales et douanières ont pesé sur les volumes. Les zones de conquête : l'Amérique latine et le Moyen-Orient continuent de surperformer. L'intégration de Baspa au Chili (+1,7 M€ au quatrième trimestre) permet de déployer progressivement des synergies commerciales sur le continent sud-américain, grâce à un portefeuille complémentaire et à des relais de distribution renforcés.

Par ailleurs, aux États-Unis, Delta Plus Group a renforcé son organisation avec une nouvelle équipe managériale pour porter un plan de développement ambitieux. Les opportunités sont identifiées, pour un impact progressif à mesure du déploiement.

Perspectives:

Confirmation de la résilience du modèle opérationnel en 2025

Malgré le retrait de l'activité enregistré sur l'exercice, Delta Plus Group confirme sa capacité à préserver ses fondamentaux. Grâce à la bonne tenue de son taux de marge brute et à une gestion rigoureuse de ses coûts, le Groupe, bien qu'impacté par ce retrait temporaire de chiffre d'affaires, anticipe un niveau de rentabilité opérationnelle solide pour l'exercice 2025, démontrant l'efficacité de son modèle économique dans un cycle bas.

Cap sur la croissance en 2026

Dans un environnement qui reste exigeant, le Groupe aborde l'exercice 2026 avec une ambition renouvelée. Fort d'une structure financière saine et des investissements de transformation en cours, Delta Plus Group vise pour cette nouvelle année :

Un retour à la croissance organique, porté par la normalisation progressive de ses marchés historiques et les bénéfices des transformations engagées (notamment le retour à la croissance observé ponctuellement au troisième trimestre où le groupe a démontré sa capacité à saisir les opportunités de reprise) ;

La consolidation des positions et des dynamiques sur les zones à fort potentiel, notamment en Amérique du Sud, Amérique du Nord et au Moyen-Orient ;

La poursuite active de sa stratégie de croissance externe, avec plusieurs dossiers d'acquisition en cours d'étude ou de finalisation au premier semestre.

Le Groupe maintient le cap d'une croissance durable, fondée sur l'élargissement de son empreinte internationale, la montée en valeur de son offre et l'intégration progressive de nouvelles acquisitions.

Prochaine publication : Communiqué financier sur les comptes 2025

Mercredi 1 avril 2026, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu/investors

