DELTA PLUS GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe) au 30 juin 2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :

4,391 titres

296,589.65 Euros en espèces

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 5,788 titres 433,718.70 EUR 208 transactions VENTE 5,516 titres 417,370.40 EUR 209 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4,119 titres

313,797.65 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,629 titres

195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

