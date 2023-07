DELTA PLUS GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :

3,579 titres

348,945.55 Euros en espèces

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 6,973 titres 514,106.70 EUR 212 transactions VENTE 7,106 titres 523,247.40 EUR 217 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3,712 titres

341,352.36 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,629 titres

195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2023

Mercredi 26 juillet 2023, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Achats Vente ALDLT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 212 6 973 514 106,70 217 7 106 523 247,40 20230102 1 1 72,20 2 24 1 765,00 20230103 2 2 143,80 3 151 11 271,90 20230104 1 1 74,40 2 91 6 779,40 20230105 2 76 5 549,50 1 1 74,50 20230106 1 1 74,10 2 59 4 371,90 20230109 2 129 9 354,10 2 49 3 630,90 20230110 1 1 72,30 1 1 72,30 20230111 1 73 5 277,90 0 0 0,00 20230112 1 1 72,30 1 1 72,30 20230113 1 1 73,80 1 1 73,80 20230116 1 1 74,40 2 23 1 711,20 20230117 1 1 73,00 2 71 5 288,00 20230118 1 1 75,80 5 216 16 477,80 20230119 2 131 9 957,60 2 56 4 345,60 20230120 1 1 76,00 2 91 6 997,00 20230123 1 1 77,60 3 141 10 971,60 20230124 1 1 79,00 2 30 2 378,70 20230125 2 74 5 780,50 1 1 79,20 20230126 1 1 78,20 1 1 78,20 20230127 3 211 16 439,10 1 1 78,10 20230130 1 1 78,30 2 3 234,90 20230131 1 1 78,30 1 1 78,30 20230201 1 1 78,90 1 1 78,90 20230202 2 12 928,30 1 1 78,00 20230203 1 1 81,60 5 241 19 665,60 20230206 2 93 7 599,30 1 1 82,90 20230207 2 63 5 160,30 1 1 82,50 20230208 2 14 1 136,30 2 25 2 071,60 20230209 1 1 81,90 1 1 81,90 20230210 3 151 12 095,90 2 91 7 460,90 20230213 2 22 1 750,50 1 1 81,00 20230214 1 1 79,10 1 1 79,10 20230215 1 1 80,00 1 1 80,00 20230216 1 1 79,90 1 1 79,90 20230217 1 1 80,00 1 1 80,00 20230220 1 1 78,80 2 21 1 674,80 20230221 2 69 5 402,80 2 91 7 269,40 20230222 10 899 69 001,70 1 1 79,00 20230223 1 1 75,80 1 1 75,80 20230224 1 1 75,70 1 1 75,70 20230227 1 1 76,50 2 6 460,00 20230228 1 1 77,40 3 151 11 747,40 20230301 2 77 5 852,60 1 1 76,60 20230302 1 1 76,30 2 37 2 862,70 Achats Vente ALDLT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20230303 2 2 153,70 1 1 77,10 20230306 2 81 6 172,50 1 1 76,50 20230307 1 1 77,40 2 51 3 982,40 20230308 1 1 77,80 1 1 77,80 20230309 1 1 78,20 1 1 78,20 20230310 2 23 1 769,20 1 1 77,40 20230313 2 81 6 213,00 1 1 77,00 20230314 1 1 77,00 2 35 2 712,00 20230315 2 2 153,50 5 250 19 638,60 20230316 2 2 153,60 3 107 8 420,80 20230317 1 1 78,80 2 2 157,60 20230320 4 256 19 554,20 1 1 77,20 20230321 1 1 77,00 1 1 77,00 20230322 4 291 21 841,00 1 1 77,00 20230323 3 113 8 241,20 1 1 73,80 20230324 1 1 73,80 1 1 73,80 20230327 4 281 20 069,00 1 1 73,00 20230328 1 1 71,90 1 1 71,90 20230329 2 81 5 752,60 2 2 145,20 20230330 2 25 1 776,50 2 75 5 444,90 20230331 2 81 5 792,10 1 1 72,10 20230403 2 81 5 769,20 2 181 13 249,20 20230404 4 200 13 850,90 1 1 70,30 20230405 1 1 69,80 3 331 23 243,80 20230406 4 291 19 690,90 2 2 139,80 20230407 0 0 0,00 0 0 0,00 20230410 0 0 0,00 0 0 0,00 20230411 2 100 6 530,70 2 41 2 734,00 20230412 3 84 5 501,00 2 2 133,80 20230413 1 1 65,20 2 46 3 030,70 20230414 1 1 65,20 2 191 12 681,20 20230417 2 23 1 513,40 2 8 536,20 20230418 1 1 66,50 3 267 18 107,50 20230419 3 171 11 247,00 1 1 66,20 20230420 1 1 65,30 2 181 11 945,30 20230421 1 1 66,90 3 301 20 476,90 20230424 1 1 68,80 2 150 10 334,90 20230425 1 1 70,00 3 281 19 694,00 20230426 4 351 23 858,90 1 1 68,90 20230427 2 101 6 645,80 1 1 65,80 20230428 2 101 6 657,00 1 1 67,00 20230501 0 0 0,00 0 0 0,00 20230502 2 121 7 902,30 1 1 66,30 20230503 2 2 130,40 1 1 65,20 20230504 1 1 65,80 1 1 65,80 Achats Vente ALDLT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20230505 1 1 65,00 1 1 65,00 20230508 1 1 66,00 2 6 396,00 20230509 1 1 65,50 1 1 65,50 20230510 1 1 65,50 2 77 5 081,50 20230511 2 2 130,60 8 680 46 805,50 20230512 1 1 72,00 2 141 10 250,00 20230515 1 1 71,60 2 141 10 291,60 20230516 2 111 8 059,00 1 1 73,00 20230517 2 111 7 948,40 1 1 72,40 20230518 1 1 72,00 2 141 10 152,00 20230519 1 1 72,00 2 84 6 072,90 20230522 1 1 71,90 2 38 2 758,10 20230523 1 1 72,50 1 1 72,50 20230524 2 65 4 667,00 2 131 9 509,80 20230525 2 2 145,40 2 4 294,00 20230526 1 1 72,00 1 1 72,00 20230529 1 1 71,90 3 179 13 189,90 20230530 1 1 74,10 2 121 8 966,10 20230531 2 78 5 796,70 1 1 75,60 20230601 2 96 7 624,00 5 311 25 191,00 20230602 0 0 0,00 2 152 11 735,40 20230605 1 1 78,80 3 181 14 350,80 20230606 1 1 79,20 2 101 8 079,20 20230607 1 1 80,70 2 91 7 343,70 20230608 1 1 80,70 1 1 80,70 20230609 1 1 80,90 1 1 80,90 20230612 1 1 80,90 1 1 80,90 20230613 2 49 3 900,80 1 1 80,00 20230614 1 1 80,80 1 1 80,80 20230615 3 231 18 139,10 1 1 79,10 20230616 2 121 9 391,00 1 1 79,00 20230619 1 1 79,40 2 101 8 019,40 20230620 2 121 9 499,40 1 1 79,40 20230621 2 121 9 377,50 1 1 77,50 20230622 1 1 77,70 1 1 77,70 20230623 4 275 20 892,50 1 1 77,90 20230626 5 368 27 113,50 1 1 75,10 20230627 2 111 7 838,10 1 1 72,10 20230628 1 1 71,70 3 182 13 108,50 20230629 1 1 71,90 2 5 359,90 20230630 1 1 72,20 2 3 216,60

